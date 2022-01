UMCG geeft toe: eenderde ‘coronapatiënten in ziekenhuis’ kwamen helemaal niet vanwege Covid

De cijfers rond ziekenhuisopnames van coronapatiënten zijn ongelooflijk opgeblazen. Dat riepen wij wappies al twee jaar, maar nu geven de autoriteiten dat ook eindelijk toe. Want, zegt het UMCG, het klopt dat ongeveer eenderde van de ‘coronapatiënten’ in het Groningse ziekenhuis helemaal niet zijn opgenomen vanwege Covid. Ze hadden een ander probleem, moesten daar voor behandeld worden, werden vervolgens volgens de regels getest, toen testten ze toevallig daar ook positief voor… en vervolgnes zijn ze geregistreerd als coronaopnames.

Zoals wij gisteren berichtten houden de autoriteiten (en ziekenhuizen) ons al twee jaar lang voor de gek. De coronacijfers worden namelijk systematisch opgeblazen. Hoe? Heel simpel. Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis vanwege, ik noem maar wat, een autoongeluk, doen ze ook even snel een coronatest. Als die positief is wordt de patiënten in de officiële cijfers geregistreerd als een coronaopname. Dit terwijl corona dus niets te maken heeft met de opname, en de persoon in kwestie misschien (waarschijnlijk!) zelfs helemaal geen symptomen heeft.

UMCG bevestigt deze zieke praktijken

Wij wappies zeggen dit al langer. Sterker nog, in met name Amerika wordt hier al tijden open over gesproken omdat de richtlijn om dit te doen direct van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt. Maar in Nederland moet je daar eens mee aankomen. Dan word je meteen geband. Nou ja, nu niet meer blijkbaar omdat de doelpalen verschoven zijn, maar een week geleden was DDS overal op zwart gezet.

Ondertussen erkent zelfs het UMCG in Groningen dat dit inderdaad de praktijk is. Mensen worden opgenomen vanwege iets heel anders, maar hun opname wordt vervolgens gebruikt om het volk angst aan te jagen als ze een positieve test kunnen afleveren.

FVD reageert terecht geïrriteerd

Het zal niemand verbazen dat Forum voor Democratie (FVD) geïrriteerd reageert op dit nieuws.

Als je door een verkeersongeluk in het ziekenhuis belandt en er wordt een stukje virus in je neus gevonden (of iets wat er half op lijkt, want zo werkt de PCR-test), dan ben je volgens het RIVM een coronapatiënt. 1/3 van de ‘coronapatiënten’ ligt er helemaal niet door corona.#FVD pic.twitter.com/1afCyJQ9bv — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 19, 2022

Want ja, het is natuurlijk gewoon fraude. Ze houden de boel voor de gek. En dat doen ze niet alleen nu even toevallig, maar al vanaf het begin van de pandemie. Systematisch. Stelselmatig. Bewust.

De cijfers worden overdreven om de desastreuze lockdown en de coronapas te rechtvaardigen. De ‘pandemie’ is al lang voorbij; het is tijd voor Nederland om dat te beseffen. #FVD — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 19, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zoals mijn goede vriend Pepijn van Houwelingen zou zeggen: er komen tribunalen!