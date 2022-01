UWV wijst op pijnlijk feit voor waarom huizen verduurzamen moeilijk is: ‘Er zijn 45 verschillende beroepen nodig’

Het UWV, de Sociaal-Economische Raad (SER) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en scholing Klimaatakkoord hebben een verklaring voor waarom het toch zo godsgruwelijk moeilijk is om huizen snel van het gas af te krijgen en gebouwen te verduurzamen. Het is niet alleen een tekort aan personeel, maar er zijn ook zo’n 45 verschillende technische beroepen nodig om dit voor elkaar te boksen.

Elektriciens, zonnepaneleninstallateurs, loodgieters voor de installatie van warmtepompen, beleidsmedewerkers voor aanbestedingen en communicatieadviseurs om het beleid uit te leggen. Zomaar een greep uit de beroepen die in dit NOS-artikel worden genoemd om een huis te kunnen verduurzamen.

Alleen al op basis van de conclusie dat er zo’n 45 technische beroepen nodig zijn, kun je stellen dat het (vorige) kabinet totaal geen idee heeft van wat er bij verduurzaming komt kijken. Diverse gemeenten konden experimenteren met wijken van het gas afhalen. Dat is bij geen enkele deelnemende gemeente fatsoenlijk gelukt. Het grote aantal beroepen dat hiervoor nodig is speelt sowieso een rol, want er zijn allerlei openstaande vacatures. Maar het getuigt ook van een absurd slechte voorbereiding.

Het plan om huizen van het gas af te halen en gebouwen te verduurzamen is, net zoals de rest van het klimaatbeleid, vrijwel volledig top-down geregeld. Politici roepen maar wat en gemeenten mogen het lekker uitzoeken. En laten we nou niet doen alsof deze conclusie van het onderzoek als een totale verrassing komt. Het kabinet had zelf ook wel kunnen bedenken dat er een flink aantal beroepsgroepen nodig zou zijn om hun wensen te kunnen realiseren.

Het had gemeenten een hele hoop werk (en imagoschade) kunnen besparen als dit soort dingen vooraf fatsoenlijk waren uitgezocht. Dan had men in ieder geval ook gemeenten kunnen selecteren die de benodigde beroepsgroepen al paraat hadden om huizen te verduurzamen. In plaats daarvan werden de gemeenten vooral geselecteerd op basis van ijverigheid, waardoor ze in bijna alle gevallen flink tegen de lamp liepen.