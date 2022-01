Wéér zeldzame bijwerking ontdekt bij vaccins AstraZeneca en Janssen: ruggegraat-ontsteking

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een nieuwe mogelijke zeldzame bijwerking ontdekt van de vaccins van AstraZeneca en Janssen. De neurologische aandoening myelitis transversa, een ruggegraat-ontsteking, kan onder meer slapheid in armen of benen veroorzaken, tintelingen, gevoelloosheid, pijn en problemen met de blaas en de darmen.

Mensen die de AstraZeneca- of Janssenvaccins hebben gekregen en deze symptomen krijgen, wordt geadviseerd om direct medische hulp te zoeken. Door dit soort berichten beginnen mensen waarschijnlijk toch wat meer te twijfelen aan de veiligheid van de vaccins en de controlerende instanties die de vaccins hebben goedgekeurd. Niet zo gek ook als je de informatie over myelitis transversa leest.

Volgens de NOS gaat het om een “zeldzame bijwerking” en “blijven de voordelen van de vaccins ruimschoots opwegen tegen de nadelen”. Het vervelende aan dit soort berichten is dat er nauwelijks fatsoenlijke informatie in staat. Hoe zeldzaam is zeldzaam precies? En hoe kunnen die vaccins deze bijwerking veroorzaken? Kan dit dan niet ook bij het Pfizer-vaccin of andere vaccins optreden? En verschilt dit nog per leeftijdsgroep? Geen enkel antwoord!

Het zou best kunnen dat de voordelen van de vaccins tegen de nadelen opwegen, maar onderbouw dat dan! Nu wordt er gewoon even gesteld dat er een nieuwe bijwerking is geconstateerd en dat er voor de meest mensen niets aan de hand is. ‘Vertrouw uw overheid en geloof in de wetenschap’, is het impliciete mantra van de NOS, het kabinet en de overheidsinstanties.

Maar voor het vertrouwen in de overheid en het geloven in de wetenschap, moet u helaas ergens anders zijn. De NOS deelt alleen even een kort bericht van de EMA en that’s it. Teveel informatie delen over de risico’s en onzekerheden rondom die vaccins vinden ze natuurlijk onwenselijk, want ‘dat speelt anti-vaxxers in de hand’ of wekt argwaan op. Door dit soort dingen gaan mensen ‘eigen onderzoek’ doen en krijgen de NOS en de overheid precies wat ze niet willen: weerstand tegen die vaccins. En laten we nou niet doen alsof het labeltje ‘zeldzaam’ geruststellend is, want een loterij winnen is ook ‘zeldzaam’ en toch denkt iedereen te kunnen winnen.