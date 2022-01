Zangeres Do woedend op empathieloze psychopaat John de Mol: ‘Je begrijpt er niets van!’

Ik ben niet de die vindt dat John de Mol er gisteren bij BOOS een waanzinnige puinhoop van maakte. Ook zangeres Do vindt de uitspraken van de godfather van de Nederlandse tv volstrekt belachelijk. “Je snapt er niets van!” bijt ze hem toe omdat hij a) vrouwen feitelijk de schuld geeft omdat ze geen melding maken van wangedrag, b) beweert dat Jeroen Rietbergen geen “macht” had, en c) dat hij en de zijnen geen flauw benul hadden van dit gedrag van Ali B., Marco B. en Jeroen R.

“Begrijp dat je volstrekt in de war en door elkaar bent geschud,” schrijft Do in een Story op Instagram. “Wij allemaal. Het is niet mis wat daar aan beschuldigingen over tafel vliegen.”

Maar dat is waar de vriendelijkheid eindigt. “Eerlijkheid gebiedt me toch wel te zeggen: je begrijpt er helemaal niks van!” gaat Do namelijk verder. “Jouw eigen zwager, geen machtspositie in jouw ogen… Kom op! Al 20 jaar weet een ieder!!! dat hij vunzige teksten als confetti de lucht inschiet en als hij de kans krijgt heel veel verder gaat. Na zijn eerste fout had er ingegrepen moeten worden,” stelt ze vervolgens. Want “een zedendelinquent geef je geen carte blanche.”

The Voice Kids en Marco B.

“Altijd 4 ogen bij de kandidaten van The Voice Kids,” herhaalt ze vervolgens een uitspraak van De Mol over hoe hij minderjarige deelnemers hoegenaamd probeerde te beschermen. “Vraag elke al dan niet jonge vrouw, collega of ze niet pertinent bij de billen gepakt zijn, net iets te lang hun borstpartij tegen het torso van desbetreffende personen gedrukt werd, het IS niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het is eenvoudigweg gedoogd!”

“Ik draai al 20 jaar mee in deze wereld” (van de showbiz dus), “ben zelf meerdere malen slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag maar gelukkig mans genoeg geweest om me er tegen te weren.”

Maar dat geldt dus niet voor iedereen. “Het is misselijkmakend dat kandidaten die zich wanen in een vertrouwde omgeving zo misbruikt worden door een stel smerige, omhooggevallen machtsmisbruikende schooiers die niet met hun poten van anderen af kunnen blijven.

Oh ja. En daar houdt het niet mee op volgens Do. Want er is nog niets gezegd over hoe bekende homoseksuelen jongens misbruiken. Maar dat gebeurt volgens haar ook. “Niet te vergeten hoeveel jonge jongens,” schrijft ze, “in de ontdekking van hun seksuele geaardheid gepakt worden door gay mannen uit het vak! Bah!”

“Je moest je schamen te zeggen dat slachtoffers aan de bel moeten trekken. Jullie moeten je ogen eens van dat scherm halen en in de echte wereld hun werk laten doen.”

Wanvertoning

Hier is geen woord te veel van gezegd. Want het optreden van De Mol was echt walgelijk gisteren. Hij gaf misbruikte vrouwen feitelijk de schuld omdat ze geen melding gedaan zouden hebben van seksueel wangedrag, impliceerde dat kinderen en hun moeders liegen over ziekelijk gedrag van Marco Borsato, en gaf toe dat hij in 2019 al afwist van Rietbergens gedrag, maar hé! Een waarschuwing was wel genoeg. Het ging immers maar om wat appjes (inclusief d*ckp*cks!).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zelden heb ik een man gezien die zó weinig empathie kan opbrengen voor (mogelijke) slachtoffers van seksueel misbruik. Geen wonder dat de werksfeer verrot is bij Talpa.