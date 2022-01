Ze geven het eindelijk toe! Baas Europese tak WHO: ‘Omicronschade is niet groter dan bij stevige griepgolf’

De directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het kabinet schokkend nieuws. Want, zegt hij, door omicron zijn we in een heel andere fase beland. Eentje waardoor de pandemie eigenlijk beëindigd kan worden. Waarom? Nou, omdat omicron eigenlijk hetzelfde effect heeft als de griep.

“Het is aannemelijk dat de regio [Europa] op weg is naar een soort pandemisch eindspel,” zegt Hans Kluge. “De gezondheidsschade is door vaccinatie, boosteren en doorgemaakt infecties [sure] bij de huidige omicronvariant nu niet meer dan bij een stevige griepgolf. We zouden daarom de maatregelen los kunnen laten.”

Die redenen laten we maar even buiten beschouwing, want er waren natuurlijk al virologen die vanaf dag één zeiden dat toekomstige varianten naar alle waarschijnlijkheid milder zouden worden. De idee is: een virus wil meer mensen besmetten, maar minder dodelijk worden. Want zo kan het ‘succesvoller’ zijn.

Afijn. Nu is de vraag natuurlijk: gaat Big Tech deze informatie ook censureren, of mogen we omicron en de griep nu wél met elkaar vergelijken?

Hoe dan ook, de vraag is natuurlijk wat het kabinet met deze informatie gaat doen? Want dat blijft vasthouden aan “maatregelen” – maatregelen die natuurlijk totaal gestoord zouden zijn in een “zware griepgolf.”

Dus Mark en Ernst, wat nu?