Ziekenhuisbezetting neemt weer toe door nog onbekende oorzaak, LCPS: ‘Opvallend veel patiënten onder de 30’

Het Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ziet een omslagpunt in de ziekenhuisbezetting. Sinds afgelopen weekend stijgt het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen weer. Het LCPS vindt het ‘opvallend’ dat er veel patiënten onder de 30 jaar oud worden opgenomen. Zij weten echter nog niet of deze patiënten mét corona of dóór corona in het ziekenhuis zijn beland.

Sinds toe is gegeven dat de coronacijfers in de ziekenhuizen enigszins worden opgeklopt, is het LCPS was voorzichtiger geworden met het noemen van cijfers. Want doordat ziekenhuizen iedere patiënt met een corona-infectie ook direct onder ‘coronapatiënt’ scharen (die moeten geïsoleerd worden), klopt er natuurlijk helemaal niets meer van het grote schrikbeeld dat ons elke keer weer wordt voorgehouden.

Het feit dat de ziekenhuisopnames nu toenemen en dat een groot deel van de patiënten onder de 30 is, zegt niet perse iets. De kans dat die groep daar ligt door een corona-infectie, is bijzonder klein. Het zou dus logischer zijn dat het om reguliere patiënten gaat, mogelijk door uitgestelde zorg. Dat ze dan alsnog bijna allemaal een coronabesmetting hebben, is ook niet raar. De cijfers rijzen de pan uit en juist die leeftijdsgroep kan weer naar werk, school of een sport uitoefenen. De NOS laat in de titel van het artikel echter achterwege dat het hier niet perse over coronapatiënten gaat.

De stijging van 127 nieuwe coronapatiënten waar het LCPS mee aan komt zetten, zegt dus helemaal niets over de omikronvariant. Op de IC zijn slechts 10 nieuwe patiënten opgenomen, maar de algehele bezetting neemt nog steeds af. Gisteren lagen er 275 mensen op de IC, tegenover 262 vandaag.

Het LCPS zou er in het vervolg goed aan doen om éérst de data rondom ziekenhuisbezetting en patiënten fatsoenlijk te analyseren, zodat duidelijk is wie er coronapatiënt is en wie patiënt-met-corona is. Want voor je het weet schieten het RIVM, OMT en het kabinet weer in de kramp om niets.