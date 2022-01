GGD: labs hebben dagelijkse maximumcapaciteit van 150.000 voor PCR-tests bereikt

De GGD-testlocaties draaien momenteel op volle capaciteit, waardoor er problemen zijn ontstaan bij de laboratoria. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maakte vandaag bekend dat vorige week 956.960 tests zijn afgenomen, terwijl de grens ligt bij 1.050.000, oftewel 150.000 PCR-tests per dag.

Het ministerie van Volksgezondheid bevestigde eerder aan de NOS dat de lab-capaciteit zal worden opgehoogd naar 175.000 per dag, maar daar is (natuurlijk) weer niets van terechtgekomen. Dat betekent dat mensen die een testafspraak willen maken binnenkort naar een commerciële teststraat zullen worden doorverwezen die is aangesloten bij Stichting Open Nederland (SON).

Het nieuws van de GGD over de maximumcapaciteit van laboratoria voor de verwerking van de PCR-tests komt op een behoorlijk slecht moment, aangezien het kabinet morgen versoepelingen lijkt door te willen gaan voeren. Hierdoor zal de vraag naar tests explosief toenemen, maar dat betekent dat lang niet iedereen op tijd terecht zal kunnen voor een testafname. Dat worden dus wachtrijen! En dat niet alleen, maar het zicht op de verspreiding van het virus, voor zover dat er nog was, neemt ook af.

Nederland komt dus straks in een situatie terecht waar er nóg meer aannames zullen moeten worden gedaan over de verspreiding van het virus, omdat we binnenkort eigenlijk blind varen op alleen de geregistreerde coronabesmettingen. Voor het aantal ziekenhuisopnames maakt dat weinig uit, want de hoge besmettingsaantallen vertalen zich nog altijd niet naar ernstige gevallen. Maar het kabinet krijgt op deze manier wel de gelegenheid om wéér ‘het zekere voor het onzekere’ te nemen.

Aan de andere kant: wie weet schrapt het kabinet de teststraten wel of schaalt ze behoorlijk af. Dit gaat namelijk ontzettend drukken op het draagvlak voor de coronamaatregelen. Niemand zit er op te wachten dat ze een paar dagen moeten wachten voor een test om straks weer gezellig de horeca in te kunnen. En aangezien het virus toch geen bal meer voorstelt, neemt ook de noodzaak om je te laten testen af. Nu het systeem overbelast raakt is het dus een uitgelezen kans om weer terug naar normaal te gaan.