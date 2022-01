Kabinet neigt naar opvolgen OMT-advies, maar eindtijden horeca- en cultuursector verruimd naar 22.00 uur

Het lijkt erop dat Nederland er weer een holle overwinning bij krijgt. Het OMT pleit voor voorzichtige versoepelingen met eindtijden voor de horeca- en cultuursector en het kabinet lijkt daar in mee te willen gaan. Het probleem is alleen dat het OMT véél te voorzichtig is, waardoor de heropening van de samenleving weer gebonden is aan allerlei ineffectieve maatregelen.

Deskundigen en het OMT staren zich nog altijd blind op de wankele rekenmodellen van het RIVM, waardoor ze pleiten voor een heropening van de kunst- en cultuursector tot 20.00 uur ’s avonds. Want zoals we allemaal weten is het volkomen logisch om nu nog eindtijden te verwerken in het advies, zodat het aantal bezoekers zich zoveel mogelijk concentreert in de avonduren. Iedere jandoedel kan begrijpen dat het juist verstandig is om die eindtijden los te laten, zodat bezoekers niet allemaal tegelijk naar hetzelfde horecatentje of de bioscoop gaan. Het kabinet lijkt de middenweg te hebben gekozen en te kiezen voor een eindtijd van 22.00 uur.

Maar nee, laten we vooral blijven doen alsof dit zin heeft. En weet je wat? Plak er meteen die onnozele QR-code en een mondmaskerverplichting bij aan. Want er is natuurlijk niets zinniger om met tienduizenden besmettingen per dag nog steeds te doen alsof dat soort maatregelen iets uit gaan halen. De omikronvariant leidt nog steeds niet tot een golf van ziekenhuisopnames, zelfs niet met de huidige besmettingscijfers. Laat de maatregelen dan volledig los!

In plaats daarvan zit het kabinet nu volgens het AD te bakkeleien over eindtijden, uitzonderingen op eindtijden en uitzonderingen voor sectoren met variabele sluitingstijden. Dat leidt er straks natuurlijk weer toe dat niemand de maatregelen nog begrijpt en het draagvlak voor het hele beleid nóg verder wordt ondergraven. Inmiddels is voor iedereen duidelijk dat het coronabeleid niets meer met effectieve infectiebestrijding te maken heeft.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het gaat ze nu nog gewoon om controle. Daarom mogen (hoge) scholen en universiteiten vrijwel volledig open, maar blijven discotheken ook straks nog waarschijnlijk dicht. Allemaal vanwege een ondoorzichtig rekenmodelletje dat tot voor kort nog uitging van de deltavariant.