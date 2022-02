Amazon pakt Black Lives Matter (BLM) aan: ‘Geen liefdadigheidsinstelling!’

Het grote concern Amazon heeft Black Lives Matter (BLM) van diens lijst met “liefdadigheidsinstellingen” gehaald. De reden? De reputatie van de organisatie is belachelijk slecht. Dat ís een eis voor charitatieve instellingen. En nee, het kan iedere oplettende burger niet verrassen dat Amazon tot de conclusie komt dat BLM wat dat betreft toch een beetje het grote doel mist. Zeg maar.

De radicale zwarte communisten van Black Lives Matter (BLM) hebben een flinke tegenslag te verwerken gekregen. Amazon heeft namelijk laten weten dat BLM niet langer deel uit mag maken van AmazonSmile, een manier voor Amazon en haar klanten om goede doelen te steunen.

“Liefdadigheidsorganisaties moeten voldoen aan de vereisten die zijn uiteengezet in onze deelnameovereenkomst om in aanmerking te komen voor AmazonSmile,” aldus Amazon in een officiële verklaring. “Naast andere deelnamevereisten moeten organisaties een goede reputatie hebben in hun staat van oprichting en in de staten en gebieden waar zij bevoegd zijn om zaken te doen. Voor organisaties die niet voldoen aan de vereisten die in de overeenkomst worden vermeld, kan de geschiktheid worden opgeschort of ingetrokken. Goede doelen kunnen een verzoek indienen om te worden hersteld zodra ze weer een goede reputatie hebben.”

Geld uitgegeven aan een riante villa

BLM is onlangs negatief in het nieuws gekomen omdat de organisatie miljoenen dollars had overgemaakt aan een Canadese instelling die vervolgens het geld gebruikte om – niet schrikken! – een villa te bemachtigen voor Patrisse Cullors. Dat is één van de belangrijkste vrouwen achter BLM. Die villa was ooit in handen van… de Communistische Partij. Niet zo gek, want Cullors ís een communist, en datzelfde geldt voor haar knettergekke organisatie.

De afgelopen weken is BLM daardoor flink onder vuur komen te liggen. Heel gek, maar de meeste mensen vinden het toch wat gek dat een organisatie die zegt zich in te zetten voor de emancipatie van de zwarte medemens donaties vervolgens gebruikt om zichzelf te verrijken.

De actie van Amazon is daar vrijwel zeker een reactie op. En terecht natuurlijk. Want dat BLM bestaat uit volslagen doorgedraaide communisten is al erg genoeg, maar dat ze vervolgens op stalinistische wijze het geld van de organisatie gebruiken om riant te leven is écht beschamend.