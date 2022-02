Beau komt uit de kast als D66’er: ‘Als ik in Den Haag zou wonen zou ik het wel weten’

Talkshowhost Beau van Erven Dorens liet gisteren even heel duidelijk weten waar hij staat in het politieke debat: ferm aan de kant van D66. Geen wonder dat hij steeds weer een talkshow kreeg, ook nadat hij enkele keren vreselijk mislukt was.

Beau is één van die halfwassen halfmannen die in de Nederlandse tv-wereld steeds weer gepusht worden als zijnde hét idee van hoe een man tegenwoordig moet zijn. Quasi-gevoelig, zacht, vreemd pruttelend, vooral zo weinig mogelijk masculien.

En dus verbaast het helemaal niemand dat hij gisteravond uit de kast kwam als rasechte D66’er. Zoals onze eigen Kenneth Steffers opmerkt op Twitter zei Beau namens tegen D66-bekeerde ‘Ome Willem’: “Als ik in Den Haag zou wonen zou ik het wel weten.”

Lekker op de fopdemocraten stemmen dus.

Beau van Erven Dorens komt definitief uit de kast als D66'er. Tegenover de tot D66-bekeerde 'Ome Willem' zegt #Beau: "Als ik in Den Haag zou wonen zou ik het wel weten." Verder ook geen enkele kritische vraag over het uitsluiten van #D66 van @RicharddeMos / @GDMDenHaag. 🤔 — Ken Stash (@KenStash) February 10, 2022

Verrassend is het niet. Misselijkmakend wel. Want die hele Hilversumse wereld is één grote D66-incestbende. Nee, niet alleen bij de NPO, óók bij de zogenaamde commerciëlen.