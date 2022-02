BREEK! Gijzelnemer Apple Store is volgens zijn advocaat overleden aan zijn verwondingen

Het 27-jarige schoffie (Abdel Rahman A.) dat dinsdagavond tientallen personen in de Apple Store in Amsterdam gijzelde is overleden. Dat krijgen wij binnen middels diverse bronnen. De overvaller werd na een urenlange gijzeling uiteindelijk getroffen door een doeltreffende politieauto.

Via De Dagelijkse Standaard brachten wij dinsdagavond al exclusieve beelden naar buiten van de politie en de gewapende gijzeling in de Amsterdamse Apple Store.

Om 22.30 uur die avond rende de dader de Apple Store uit nadat een gegijzelde man wist te ontsnappen. Een onopvallende politieauto reed de gijzelnemer vervolgens hard aan. Volgens de actualiteit van vanavond heeft de dader dat met zijn leven moeten bekopen.

Inmiddels overleden

Advocaat Jan-Kees van den Brink bevestigt het nieuws van overlijden op verzoek van de moeder van de gijzelnemer. “Hij was niet meer aanspreekbaar en is inmiddels overleden”, aldus Van den Brink.

De dader van de gijzeling werd door de politie aangereden en lag daarna bewegingsloos op straat. Ondertussen werd de (gewapende) overvaller onder schot gehouden door de opgetrommelde politie. De gijzelnemer was op dat moment zwaargewond maar nog wel aanspreekbaar.

Quote van NU.nl:

“Dinsdag aan het einde van de middag ontving de politie een melding over een overval in de winkel aan het Leidseplein. Op video’s van omstanders was te zien dat de man met een vuurwapen in de winkel liep, terwijl hij een andere man onder schot hield. Tientallen mensen hielden zich verborgen in het pand.”

“Oeps politie Amsterdam. Het nieuws bleek toch iets sneller dan de blauwe sirene…”