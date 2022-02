Brussel wil zich niet ‘laten gijzelen’ door ‘vrijheidskonvooi’, politie werpt blokkades op om voertuigen te weren

Brussel lijkt het centrum te worden van een door de Canadese truckers geïnspireerde demonstratie, in de vorm van een ‘vrijheidskonvooi’. De Belgische politie heeft alleen weinig zin in een demonstratie tegen coronamaatregelen waardoor het hele centrum van Brussel verstopt raakt.

De Belgische politie voelt de bui al hangen en probeert zoveel mogelijk demonstranten om te leiden naar parkeerplaatsen aan de rand van Brussel. De burgemeester van Brussel, Philippe Close, meent dat er zo’n 400 tot 500 auto’s en bestelwagens op weg zijn naar zijn stad. Daarvan zijn er slechts dertig geblokkeerd en de rest “is in het niets verdwenen”, aldus de burgemeester via RTL Nieuws.

Er gaan twee verschillende nieuwsberichten over de demonstratie rond. RTL Nieuws beweert dat de burgemeester de demonstratie heeft verboden, terwijl de NOS beweert dat de demonstranten wel gewoon welkom zijn om te demonstreren, zolang dat te voet gebeurt.

Voor de burgemeester is het een delicate kwestie, want hij heeft nu de verantwoordelijkheid over het imago van niet alleen zijn stad maar ook van de Europese Unie. De demonstratie compleet verbieden zou er wel eens voor kunnen zorgen dat de boel compleet escaleert. Maar de demonstratie door laten gaan kan ook voor problemen zorgen. Als die demonstranten echt het centrum van Brussel (langdurig) willen blokkeren, dan zullen ze dat waarschijnlijk ook proberen zónder hun voertuigen. En omdat de Belgische politie al heeft aangegeven hard te zullen optreden als wegen worden geblokkeerd, kon het wel eens op een fiasco uitlopen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er ook op dat het niet bij 400 tot 500 voertuigen zal blijven, aangezien bij Lille in Noord-Frankrijk zich gisteravond zo’n 1300 voertuigen hadden verzameld. Het is nog onduidelijk of deze vrijheidskonvooi ook naar Brussel gaat of dat ze toch de rest van nóg een ander konvooi volgen dat naar Straatsburg is gereden, omdat daar deze week het Europees Parlement vergadert. De Europese Unie krijgt het dus druk de komende tijd, met kans op flink wat imagoschade.