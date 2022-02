Caroline van der Plas (BBB) vraagt zich af: ‘Covid als A-status is nog steeds niet door Eerste Kamer. Wat is dan de wettelijke basis?’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas merkt op dat Covid al twee jaar lang behandeld wordt als een virus met een A-status… terwijl dat nóg steeds niet goedgekeurd is door de Eerste Kamer. Hoe kan dat?

Vlak voor het nieuwe coronadebat van vandaag begon stelde Caroline van der Plas een bijzonder belangrijke vraag op Twitter. Want, zei ze, Covid wordt al twee jaar lang bestempeld als een virus met een A-status.

Dit houdt lachwekkend genoeg in dat Covid officieel vergelijkbaar is met Ebola, wat een ziekte is met een sterftecijfer van meer dan 50%. Of beter gezegd, van tussen de 25% en 90%. Dat varieert een beetje per uitbraak.

Covid? Minder dan 1%. Significant minder zelfs. Zeker nu het over Omicron gaat, dat zich weliswaar razendsnel verspreidt maar dat niet voor een piek in ziekenhuisopnames en doden lijdt.

Hoe dan ook, Van der Plas vindt het niet alleen vreemd dat Covid zogenaamd een A-status virus is, maar ook dat dit na twee lange jaren nog steeds niet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. En, zegt ze daarop, wat zegt dat eigenlijk over de (juridische) status van al die maatregelen die nadrukkelijk genomen kónden worden omdat het kabinet Covid wel als een A-status ziekte behandelde?

Covid als A-status is nog steeds niet door Eerste Kamer. Staat al sinds 2020. Wat is dan wettelijke status van alle #coronamaatregelen? Is dit besproken door OMT met Kabinet in afg 2 jaar? Van Dissel, geeft, of heeft geen antwoord. Vanmiddag nog maar eens vragen in #coronadebat — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 16, 2022

Tijdens het debat wil ze antwoord op deze vragen hebben van het kabinet.

Hilarisch genoeg gaf de VVD aan dat het er open voor staat om Covid toch maar te veranderen in een “B-Status.” Als dat gebeurt is corona dus nooit officieel echt een A-status ziekte geweest… maar is het wél steevast zo behandeld en heeft dit wel erin geresulteerd dat het kabinet op grote schaal grondrechten kon schenden.