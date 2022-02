Caroline van der Plas (BBB) woest op boerenhater Jesse Klaver (GL): ‘Geef boeren niet de schuld van woningnood’

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat we een gebrek aan woningen hebben in Nederland omdat er te veel boeren zijn. Caroline van der Plas van BBB reageert daar ijzersterk op. “Een valse tegenstelling,” noemt ze het, waarna ze er op wijst dat het kabinet al jaren bewust veel te weinig woningen bouwt.

Jesse Klaver heeft het woningtekort maar weer eens aangegrepen om wat boerenhaat te verspreiden. Want als er één bevolkingsgroep is waar deze man een hekel aan heeft dan zijn het boeren. Dat is in principe wat gek, je zou denken dat GroenLinksers het boerenleven juist wel kunnen waarderen, maar nee, niets is minder waar. Ze hebben de mond vol van een ‘natuurlijk’ leven, maar feitelijk zijn het stuk voor stuk stadse stoepenpoepers.

En dus krijg je dit soort achterlijke tweets:

Het regeerakkoord zit vol mooie ambities om meer woningen te bouwen. Maar zolang de stikstofcrisis niet wordt aangepakt, komt daar helemaal niets van terecht. In ambities zonder daadkracht kan je niet wonen. De keuze is simpel: koeien of huizen?https://t.co/z09ZZKBCBH — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 10, 2022

Caroline van der Plas reageert

Het slaat natuurlijk als een kut op een drumstel. Dat vind ik niet alleen, nee, dat vindt Caroline van der Plas ook. Het Kamerlid voor BBB (BoerBurgerBeweging, dus niet Build Back Better) denkt daar net zo over. Ze reageert dan ook gepikeerd op de populistische antiboerenpropaganda van haar collega-Kamerlid.

“Wat een valse tegenstelling weer,” aldus Van der Plas. “De boer de schuld geven van de woningnood. Stop daar toch mee.”

Want, zegt ze terecht, “meerdere kabinetten hiervoor [gaven] geen impulsen om [de] woningbouw in [Nederland’ op te schroeven.” Als absoluut “dieptepunt” noemt ze vervolgens het jaar 2014. “Er werden toen slechts 45.000 woningen gebouwd.” Dat zijn dus minder nieuwe woningen dan asielzoekers in heel veel jaren.

Wat een valse tegenstelling weer. De boer de schuld geven van de woningnood. Stop daar toch mee. Terwijl meerdere Kabinetten hiervoor, geen impulsen gaven om woningbouw in NL op te schroeven. Met dieptepunt in woningbouw in 2014. Er werden toen slechts 45.000 woningen gebouwd. https://t.co/EGkti4iWp9 — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 10, 2022

Het kabinet houdt de woningmarkt bewust klein. Er wordt weinig gebouwd terwijl er jaarlijks wel vele duizenden en nog eens duizenden ‘nieuwkomers’ naar ons land komen. Ondertussen kopen grote, rijke investeerders de huizen op die er zijn, waardoor de prijzen stijgen en de gewone Nederlander eigenlijk geen koopwoning meer kan betalen. Vervolgens komt zo’n groene gek als Klaver langs om boeren de schuld te geven.

Er worden, kortom, heel vieze spelletjes gespeeld, zowel met woningen als met boeren.