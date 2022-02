D66 anti-democraten knetterboos: ‘Tweederde lokale CDA’ers en VVD’ers sluiten FVD en PVV niet bij voorbaat uit!’

BNR heeft onderzoek gedaan onder lokale afdelingen van de VVD én het CDA. 44 hebben gereageerd. En wat blijkt? Hoewel 15 afdelingen FVD en PVV bij voorbaat uitsluiten denken 29 afdelingen daar heel anders over. Dit is tegen het zere been van D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller. “Verbazingwekkend en zorgelijk!” noemt hij deze democratische houding van het meerendeel van de lokale VVD’ers en CDA’ers.

BNR Nieuwsradio berichtte enkele dagen geleden dat de overgrote meerderheid van de lokale CDA’ers en VVD’ers samenwerking met PVV en FVD niet bij voorbaat wil uitsluiten:

Update: 44 lokale afdelingen van VVD en CDA hebben inmiddels gereageerd op de vraag van BNR: -15 afdelingen sluiten uit dat ze gaan besturen met PVV en/of FvD.

-29 afdelingen willen dat niet bij voorbaat uitsluiten. Lees al hun reacties in het artikel: https://t.co/HEwbg9pvX3 — BNR Nieuwsradio (@BNR) February 15, 2022

Een echte democraat zou het natuurlijk vreselijk vinden dat eenderde van de lokale ‘christendemocraten’ en ‘liberalen’ (hahaha) die partijen wél wil uitsluiten. Het is immers gewoon een schoffering van de kiezer.

Dat brengt ons bij D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller. Deze fascistische gek die graag gezien wordt als democraat neemt juist het tegengestelde standpunt in. Meneertje Koekepeertje wil namelijk dat PVV en FVD niet door eenderde, maar door álle afdelingen van CDA en VVD worden uitgesloten. Blijkbaar is dat zijn totaal geschifte visie op ‘democratie.’

Maar in tweederde van de gevallen zeggen CDA en VVD niet bijvoorbaat nee tegen haat in het college. Verbazingwekkend en zorgelijk. #GR2022 https://t.co/bzaFygZbdC pic.twitter.com/ApxPSdSYDa — Joost Sneller (@Sneller) February 18, 2022

“Verbazingwekkend en zorgelijk.” Dat is hoe een zogenaamde ‘democraat’ (met hoofdletter ‘d’ eigenlijk, want meneer is een partij-gek) denkt over hoe burgers stemmen. Want zo’n samenwerking kan er alleen komen, met FVD en PVV, als die daadwerkelijk in de raad worden gekozen… door u en mij.

D66 is een buitengewoon enge partij geworden de afgelopen jaren. Het was al weinig soeps, maar tegenwoordig is het écht wanstaltig.