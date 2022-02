D66’er Jan Paternotte aangepakt na positieve coronatest: ‘Leve de wetenschap!’

D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte laat vandaag weten dat hij positief is getest op corona. Hoewel we hem natuurlijk beterschap wensen wordt er op Twitter wel gelachen hierom. In het verleden maakte Paternotte namelijk allerlei ironische opmerkingen over mensen die kritisch zijn op lockdowns als zij besmet werden.

De bekende Twitteraar Sander van Dam – vanwege zijn ‘twee-, drie en vierluikjes’ waarmee hij hypocrisie of ironie aantoont – vindt het heel apart dat Paternotte ziek is. Of nou ja, dat hij positief getest is. Want de man heeft geen “klachten,” en dus is mijn “beterschap” eigenlijk ook wat overtrokken.

Waarom dat zo gek is? Omdat Paternotte eerder nog de vaccins verkocht aan burgers door te stellen dat je als gevaccineerde maar een kans van 1 op de 11.000 hebt om besmet te raken. “Leve de wetenschap!” schreef hij daar nog bij. (Overigens was dat fake news van de man, maar blijkbaar mag je nepnieuws best verspreiden als het maar pro-vaccins is)

Leve de wetenschap! pic.twitter.com/iKMNquZgLc — Sander van Dam (@Sandervandam2) February 17, 2022

En daar houdt het niet bij op. Want Van Dam citeert ook een tweet van Paternotte waarin hij de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro, de Amerikaanse president Donald Trump, en de Britse premier Boris Johnson uitlacht omdat zij corona kregen, terwijl ze tegen lockdowns waren.

“De les: de wetenschap is niet een mening,” schreef hij daar bij. Van Dam voegt toe: “Belangrijke les, Jan. Zou je iets mee moeten doen.”

Belangrijke les, Jan. Zou je iets mee moeten doen. pic.twitter.com/ILVW5QhjRx — Sander van Dam (@Sandervandam2) February 17, 2022

Natuurlijk zouden wij nooit iemand uitlachen vanwege een coronabesmetting. Want hoewel corona in de overgrote meerderheid van de gevallen vergelijkbaar is met de griep is er ook een heel kleine minderheid die er wél echt ernstig ziek van wordt. Dat wensen wij niemand toe, ook D66’ers niet.

Maar ja. Getuige zijn tweets in het verleden staat Paternotte daar zélf heel anders in. Dat maakt het allemaal buitengewoon ironisch.