D66’er Sjoerd Sjoerdsma blijft pushen voor oorlog met Rusland: ‘Cyberaanvallen, nep-evacuaties!’

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma roept nu al dagenlang op Twitter dat Rusland uit zou zijn op een oorlog. Ook vandaag doet hij weer een oorlogsduitje in het zakje. Want, zegt de D66’er, Rusland “verlaagt dag na dag de drempel voor oorlog.”

De Amerikaanse president Joe Biden beweert dat Rusland honderd procent zeker een invasie gaat plegen in Oekraïne. De komende dagen. De actie is dan gericht tegen Kiev, de hoofdstad van het corrupte Oost-Europese land.

Het is nu inderdaad onrustig, maar waarnemers vragen zich af hoeveel geloof ze moeten hechten aan dit soort uitspraken van Biden. Eerder zei hij immers dat Rusland op 16 februari zou binnenvallen. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, op die dag liet Rusland zelf weten dat het nog graag een diplomatieke oplossing vond.

D66’er Sjoerd Sjoerdsma blijft ‘waarschuwen’

De opmerkingen van Biden worden klakkeloos overgenomen door Sjoerd Sjoerdsma, de D66’er. Want, zegt die zogenaamde democraat, “cyberaanvallen, herpositionering van Russische militairen, nep-evacuaties. Rusland verlaagt dag na dag de drempel voor oorlog.”

Cyberaanvallen, herpositionering van Russische militairen, nep-evacuaties. Rusland verlaagt dag na dag de drempel voor oorlog. https://t.co/ljBJ5ZYf2h — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) February 19, 2022

Eerder noemde Sjoerdsma het besluit van Nederland om “defensieve” wapens te leveren aan Oekraïne “terecht.” Dit terwijl de Russische ambassadeur in ons land aangeeft dat ons land daar een serieus risico mee neemt.

Het is in de regio steeds onrustiger, dat klopt natuurlijk wel. Er is een evacuatie gaande van Russen of Russische Oekraïeners in de “breakaway regions.” Waarom Sjoerdsma die evacuaties “nep” noemt is niet duidelijk. Ook zijn er verschillende explosies geweest in Donbas en Luhansk, waar tevens een algemene mobilisatie is afgekondigd. Eén Oekraïense soldaat is gestorven. En Rusland zegt dat Oekraïne bezig is met gewelddadige acties.

Aan de andere kant duiden acties van de Turkse president Erdogan erop dat hij geen oorlog verwacht (hij gaat naar Afrika). En ook de Oekraïense leider Zelensky gaat even op reis, namelijk naar München. Als die twee écht denken dat er iets staat te gebeuren, dan zullen ze hun land niet verlaten.

Of er nou oorlog komt of niet, en zo ja door wie begonnen, het is bijzonder opvallend om te zien hoe graag met name D66’ers daar actief op aansturen. En let op hoe ze werkelijk álles dat Rusland zegt verwerpen als zijnde een leugen. Hoe ze dat weten? Geen idee. Ze nemen het gewoon automatisch aan. Ze kunnen daar nog geen goede inlichtingen over ontvangen hebben – er kan nog geen goed onderzoek naar gedaan zijn, het gaat immers allemaal te snel.