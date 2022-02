Duitsland gaat héél langzaam ‘versoepelen’ en wil op 20 maart van zwaarste maatregelen af zijn

Duitsland zegt te gaan versoepelen en is zelfs van plan komende maand de meeste coronamaatregelen te beëindigen, al heeft het meer weg van een héél voorzichtige afzwakking. Er wordt gesproken over een plan dat drie fases kent en op 20 maart zouden alle “vergaande beschermende maatregelen” moeten zijn geschrapt.

De voorgestelde versoepelingen kunnen haast niet voorzichtiger. Zo zijn federale en deelstaatregeringen van plan om als eerste de regels voor familiebijeenkomsten te versoepelen. Het maximale bezoekersaantal zou gaan van tien naar twintig aanwezigen. Ook zou er dan geen coronatoegangsbewijs meer nodig zijn, althans, voor winkels. Dat beschrijft de eerste fase.

De tweede fase valt ook nauwelijks een versoepeling te noemen. In plaats van 2G- of 2G+-beleid wil men overstappen naar 3G-beleid, meldt de NOS. Ongevaccineerden zullen dus niet meer volledig worden uitgesloten van de Duitse samenleving, maar moeten nog wel voor ieder uitje eerst een negatieve test kunnen laten zien. Daarnaast zou de thuiswerkplicht komen te vervallen.

Gezien het feit dat ze in Duitsland zó voorzichtig zijn met versoepelen, is het nog maar de vraag of ze fase drie überhaupt in zullen gaan, laat staan op 20 maart. Als de Duitsers namelijk zo krampachtig blijven vasthouden aan coronamaatregelen en slechts héél lichtelijk versoepelen, dan raken ze waarschijnlijk direct weer in de stress als de cijfers weer wat oplopen. Dat zien we in Nederland met ons kabinet ook voor onze ogen gebeuren.

Het trage versoepelen van de coronamaatregelen in Duitsland zou voor Nederland ook wel eens een negatieve invloed kunnen zijn. Om één of andere reden lijkt de Nederlandse regering nog altijd naar Duitsland te kijken als voorbeeld voor het coronabeleid, waarbij ze andere landen juist buiten beschouwing laten. Waarschijnlijk wordt daarom bij ons ook nog zo krampachtig vastgehouden aan coronatoegangsbewijzen, terwijl vrijwel alle landen om ons heen bezig zijn met de volledige afschaffing ervan. Duitsland lijkt het systeem toch in stand te willen houden ‘voor het geval dat’, net als Nederland.