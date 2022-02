Filmpje! Farid Azarkan sloopt Hugo de Jonge: ‘Een gigantische crisis op de woningmarkt en híj́ moet het oplossen?’

DENK-leider Farid Azarkan heeft vandaag de vloer aangeveegd met minister van Wonen Hugo de Jonge. Want, zei Azarkan, het is toch een beetje vreemd dat het juist deze faal-CDA’er is die het enorme probleem van woningen moet oplossen.

“We zitten met een minister die, zoals we laatst lazen in het rapport van de OVV, om nogal veel te beloven waarvan het nog maar de vraag is of hij het kan realiseren. Dus staat u mij toe dat ik een soort afslag neem op de beloften die de minister doet,” aldus Azarkan in een commissie over het woonprobleem in ons land.

Er zijn, zei Azarkan, mensen die een kinderwens uitstellen omdat er gewoon geen eengezinswoningen zijn. Andere burgers betalen de helft van hun inkomen aan de huur, omdat ze niet in aanmerkingen komen voor een sociale huurwoning maar ook niet kunnen kopen. Dat is een onwerkbare en onhoudbare situatie.

Geen redelijk mens kan daar natuurlijk iets tegen in brengen.