Filmpje – Gideon van Meijeren sloopt Jaap van Dissel: ‘U heeft gelogen en bent onbetrouwbaar’

Bij de commissievergadering over de corona-aanpak vandaag in de Tweede Kamer heeft FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren RIVM-baas Jaap van Dissel compleet gesloopt. Van Dissel, zei Van Meijeren, heeft gelogen tegen de Kamer, kan niet vertrouwd worden, en moet dus opstappen.

In wat nu al de mooiste confrontatie van de week is heeft Gideon van Meijeren geen spaan heel gelaten van de RIVM-leugenaar Jaap van Dissel. De FVD’er confronteerde Van Dissel er namelijk mee dat hij in augustus 2020 loog tegen toenmalig Tweede Kamerlid Theo Hiddema toen die hem vroeg of het OMT ooit beïnvloed was door het kabinet. Nee, dat was niet zo, zei Van Dissel toen.

Nu blijkt dat dit absoluut niet zo is. Nieuwsuur heeft vier OMT-adviezen gevonden die zijn gewijzigd. Er zijn zelfs notulen veranderd.

“Kortom, de heer Van Dissel heeft de Kamer voorgelogen,” zei Van Meijeren dan ook. “Met alle gevolgen van dien. En dat brengt mij bij de vraag: Waarom heeft de heer van Dissel de waarheid niet verteld en waarom denkt hij zijn functie nog geloofwaardig te kunnen uitoefenen?”

Ongelooflijk genoeg was het antwoord van Van Dissel daarop dat hij niet gelogen heeft. Er was geen “beïnvloeding,” alleen wat feedback qua hoe ze het advies precies verwoordden zodat er geen “twijfel” kon bestaan over wat ze bedoelden.

Maar zoals Van Meijeren daarop reageerde is dat onzin. Uit alle informatie blijkt dat het wel degelijk inhoudelijk was. Het waren geen “verduidelijkingen,” zelfs OMT-leden zelf zijn daar helder en eerlijk over.

“Er is hier wel degelijk sprake van politieke beïnvloeding,” aldus Van Meijeren. En toen kwam zijn nieuwe vraag aan Van Dissel: “Mijn vraag is of de heer Van Dissel erkent dat de Kamer niet meer kan vertrouwen op de onafhankelijkheid van de adviezen van het OMT en of hij niet inziet dat hij zijn functie moet neerleggen?”

Hilarisch genoeg antwoordde Van Dissel daarop dat hij niet inging op het laatste punt… maar alleen wilde reageren op de “feitelijke” woorden van Van Meijeren over de overduidelijke politieke beïnvloeding van het kabinet op OMT-adviezen.

De manier waarop Van Dissel probeerde te counteren was eigenlijk gewoon vermakelijk. Want Van Meijeren was nog niet klaar en fileerde ook nog even het ranzige wanverhaal van Van Dissel, waarbij hij ook duidelijk maakte dat Van Dissel zich niet achter de minister hoeft te verschuilen.