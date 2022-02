Filmpje! Komiek Heather McDonald grapt over 3 covidshots en griepprik. “Jezus houdt het meest van mij”. Dan valt ze

De Amerikaanse komiek Heather McDonald schepte tijdens een recente show op dat ze drie Covidshots had gekregen, een griepprik, en oh ja, ook nog een prik tegen gordelroos. Maar, zei ze tegen al die gekke “wappies,” er is niets met haar aan de hand. Al die verhalen over bijwerkingen zijn onzin. Toen stortte ze in elkaar.

Op het internet gaat er een video rond van Heather McDonald. Deze stand-up komiek grapte onlangs over in haar ogen gestoorde wappies die denken dat de coronavaccins misschien niet 100% veilig zijn. Dat vindt mevrouw totaal geschift. Flauwekul.

“Ik ben twee keer gevaccineerd tegen corona, heb ook mijn booster gekregen,” aldus McDonald op het podium, “een griepprik en, ik zal eerlijk zijn, ik heb ook een prik genomen tegen gordelroos. En ja, ik word nog steeds ongesteld! Wat?! Ja!”

“Ik reis, ik ben twee keer naar Mexico geweest, heb shows gedaan, meet & greets, en heb nooit Covid gekregen. Het moge duidelijk zijn: Jezus houdt het meest van mij.” Dat laatste is een sneer naar critici van de vaccins omdat die in Amerika vaak uit conservatief christelijke huize komen.

“Serieus. Zo geweldig.”

En toen draaiden haar ogen opeens omhoog in haar hoofd en viel ze achterover. Daarbij raakte ze de grond zo hard dat ze haar schedel brak.

.

Comedian Heather McDonald mocks about having the 3 experimental jabs, plus a shingles AND flu one, then instantly collapses on stage fracturing her skull as she hits the floor. pic.twitter.com/F2LRPGiFVZ — Jessiedean (@Jessied75235626) February 13, 2022

Enkele dagen geleden liet ze weten dat het nu wat beter met haar gaat. Ze zegt dat ze “flauwviel,” iets dat haar in het verleden letterlijk nog nooit overkomen is. Volgens haar entourage komt het waarschijnlijk doordat ze “uitgedroogd” was. Want ja, blijkbaar is het volkomen geloofwaardig tegenwoordig dat komieken instorten op het podium omdat ze wat te weinig water drinken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De beelden van haar vreselijke val zijn door McDonald zelf online gezet.