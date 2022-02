Filmpje! Thierry Baudet: ‘Rusland reageert op heel duidelijke agressie van de NAVO’

In gesprek met Omroep ON! heeft FVD-leider Thierry Baudet even helder uitgelegd wat er werkelijk aan de hand is in Oost-Oekraïne. Want, zegt Baudet, wat er gebeurt komt volkomen op het conto van de NAVO. Het Westen heeft Rusland steeds verder ingekapseld. Rusland moest daar op een gegeven moment wel op reageren.

Thierry Baudet is één van de weinige Nederlandse politici met de moed om beestjes bij hun naam te noemen. Zo ook nu. Want waar de hele politieke elite roept dat Rusland een kwaadaardig monster is, at Oekraïne heel zielig is, en dat de NAVO niet minder dan heilig is ziet hij dat heel anders.

Het kartel is "ontsteld" over de huidige situatie in Oekraïne, terwijl #FVD hier al jaren voor waarschuwt. De toenadering van Oekraïne tot de EU en de NAVO drukt Rusland verder in het nauw. We moeten daarom niet meegaan in het anti-Russische oorlogsframe, maar de vrede bewaren. pic.twitter.com/0s3zAY3k0I — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 22, 2022

We hebben de crisis te danken aan de agressie van de NAVO, aldus Baudet. Want hoewel die organisatie Rusland aan het einde van de Koude Oorlog met de hand op het hart bezwoer dat Oost-Europese landen nooit lid zouden worden is dat natuurlijk wél gebeurd in de tussenliggende dertig jaar.

“Rusland is ingekapseld.” Daarom waarschuwde Baudet ook al jaren geleden dat dit opeens zou gebeuren. “Ik begrijp de actie van Poetin heel goed,” zegt hij dan ook. Niet in die zin dat hij het ermee eens, maar dat hij begrijpt waarom een Russische president zoiets doet, puur uit geopolitieke overwegingen.

“Wij worden dat conflict ingetrokken. Dat is heel onverstandig. We hebben niets te zoeken in die regio,” aldus Baudet, die ook nog onderstreep dat Oekraïne natuurlijk “een heel corrupt land is.” “Waarom zou je je ermee bemoeien? Niet doen.”

Daarbij maakt hij ook de vergelijking: wat zou Amerika ervan vinden als Rusland een humanitaire ingreep plaatst in Canada?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Tenslotte concludeert Baudet dat het partijkartel “stupide” tot op het bot is. Of “dat ze echt zo stupide zijn of dat ze een destructieve agenda hebben” waarbij ze roekeloos te werk gaan. Hij concludeert dat het “waarschijnlijk een combinatie” is van dommigheid, kwade opzet, en een enorme ego.