Freek Jansen (FVD) ontmaskert het nieuwe ‘kernenergie’-offensief: ‘Van kernenergie verwarm je geen huizen’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Freek Jansen heeft in de Tweede Kamer flink huisgehouden. Want hij heeft in één klap even uitgelegd waarom al die heisa over kernenergie enorme onzin is.

Het hele kartel is bijgestuurd. Opeens is iedereen hartstikke voor kernenergie. Een paar jaar geleden was je een radicaal-rechtse gek als je zei dat kernenergie prima was, maar nu zeggen ze het allemaal.

En dat is een beetje apart. Want waarom die draai? Nou, zoals Freek Jansen van FVD vandaag uitlegde in de Kamer is het antwoord daarop eigenlijk best wel simpel: het is gewoon een nieuwe manier om Nederland “van het gas” te halen.

Alleen is dat problematisch. “Want kernenergie verwarmt geen woningen,” aldus Jansen terecht. Als je nu dus akkoord gaat met de nieuwe plannen van het kartel, dan eindig je alsnog met koude huizen waarin je bibberend in slaap valt… om nooit meer wakker te worden.

Ja, zei Jansen, als er behoefte is aan meer energie dan houdt FVD de deur voor kernenergie open. Maar op dit moment is er vooral behoefte aan gas. En dat gasprobleem wordt niet opgelost door kernenergie. Punt.

Het nieuwe stokpaardje van de “klimaatcritici” is kernenergie. Daarmee willen ze Nederland dus nog steeds van het gas af halen: een peperduur en onhaalbaar idee. Wie kernenergie wil, wil de energietransitie. @FrederikFVD legt uit waarom dat geen optie is voor #FVD. pic.twitter.com/NZapbSmXQf — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 23, 2022

En ja, dat klopt natuurlijk gewoon.

Zoals altijd geldt dus: als het kartel opeens van standpunt verandert, trap daar dan niet in, maar onderzoek eerst even het hoe en waarom.