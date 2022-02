FVD publiceert schokkende undercover-documentaire: “GGD vaccineert kinderen in strijd met de wet”

Van Meijeren en Bergsma zagen zich genoodzaakt de misstanden aan het licht te brengen middels een undercoverreportage. Hugo de Jonge, toenmalig Minister van Volksgezondheid, weigerde Van Meijeren in de Kamer duidelijkheid te verschaffen omtrent de gang van zaken bij de GGD.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De GGD heeft nog niet gereageerd op de onthullingen. FVD-leider Baudet twitterde een interne mail van de GGD, waaruit blijkt dat men erkent dat de uitspraken van GGD-medewerkers in strijd zijn met de wijze waarop de GGD wil werken. Zij wijzen hun medewerkers naar aanleiding van de reportage op het belang van het nauwlettend opvolgen van de procedures.