Geen zorgen! Kabinet heeft reclamecampagne klaarliggen, mocht er een tekort aan gas ontstaan

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie slaat een compleet pleefiguur. Nederlanders maken zich terecht zorgen over de economische gevolgen van het conflict in Oekraïne, met name om een eventueel tekort aan gas. Maar maakt u zich geen zorgen, want het kabinet heeft precies voor die situatie een reclamecampagne klaarliggen!

Wordt het gasveld in Groningen opnieuw in gebruik genomen als er een tekort aan gas ontstaat? Wordt er een gasvoorraad aangelegd voor het geval het conflict in Oekraïne toch lang gaat duren? Zijn er al mogelijkheden gevonden om ergens anders gas vandaan te halen, mocht dit nodig zijn? Geen idee, want minister Jetten kijkt niet vooruit en durft nergens antwoord op te geven, blijkt uit dit artikel van het AD.

Wat hebben we dan wel? Het kabinet heeft een lullige reclamecampagne klaarliggen die burgers aan moet sporen om een extra trui aan te trekken en de verwarming op een graad of 15 te zetten. En heeft u al overwogen om uw huis te isoleren? Misschien helpt de reclamecampagne daar ook wel bij, al lukt dat waarschijnlijk ook wel met een gasprijsstijging van een paar honderd procent!

Het kabinet hoopt er eigenlijk gewoon op dat ze verschillende scenario’s niet eens hoeven uit te werken en dat de burger gewoon uit eigen overweging ervoor gaat zorgen dat de vraag naar gas afneemt. Beter voor het milieu. Beter voor Groningen. En beter voor grote bedrijven die afhankelijk zijn van (goedkoop) gas, zodat zij kunnen blijven produceren zonder de productiekosten door te rekenen aan de consument.

Mocht de oorlog in Oekraïne echt jaren gaan duren dan zul je zien dat het kabinet ineens totaal onvoorbereid allerlei drastische beslissingen moet nemen, die zeer waarschijnlijk beroerd uitpakken voor de Nederlandse burger. Die krijgt de rekening gepresenteerd of wordt gecompenseerd met zijn eigen belastinggeld, terwijl hij thuis met drie truien aan op de bank zit.