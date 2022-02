Groningen mag zich schrap zetten, Minister Rob Jetten: gaskraan opendraaien nu nog niet aan de orde

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie ziet op dit moment geen enkele noodzaak om de gaskraan in het gaswinningsgebied in Groningen verder open te draaien. Maar als het conflict tussen Rusland en Oekraïne te lang duurt, dan is het het “aller-, allerlaatste redmiddel”, zo zegt de D66-minister. De kans zit er dus dik in dat de gaskraan gewoon weer open zal worden gedraaid.

Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er momenteel in Oekraïne gebeurt, maar de Russische president Vladimir Poetin heeft er vanuit Europees economisch oogpunt wel het goede moment voor gekozen. Nu de winter bijna voorbij is neemt de vraag naar (Russisch) gas af, waardoor de financiële klap van de prijsstijging nog niet direct hoeft te worden gevoeld. Dat wordt echter snel anders als het conflict langer dan een half jaar gaat duren.

Logisch dus dat minister Jetten de vraag kreeg of Nederland misschien weer een beroep zal gaan moeten doen op Gronings gas. En zoals altijd het geval is met ons kabinet beantwoorden ze vragen over de lange termijn met: ‘Daar zijn we nu nog niet mee bezig’.

Wat je dus krijgt is een situatie waar we vrolijk verder gaan met het afbouwen van de gaswinning, zoals dat eerder was afgesproken, terwijl er een situatie dreigt te ontstaan waarbij het waarschijnlijk gewoon noodzakelijk is om de gaskraan snel open te kunnen zetten.

Jetten maakt zich echter nergens druk om. Hij beweert dat Europese landen genoeg gas op voorraad hebben om de rest van de winter door te komen, meldt RTL Nieuws. Maar ja, die winter is al bijna voorbij. Over een plan om burgers extra te compenseren voor eventuele snel stijgende gasprijzen, zegt Jetten niets. Hij gaat lekker de koers in de gaten houden en beslist dan wel of er actie nodig is.

Rob Jetten doet dus met de gaskraan eigenlijk precies wat de rest van het kabinet nu ook aan het doen is op andere beleidsterreinen: Gewoon ieder probleem rustig op zich af laten komen en tegen die tijd maar zien of er iets nodig is. En als het moment daar is, dan wordt er natuurlijk rustig over gediscussieerd en zet Jetten alle belangen nog eens op een rijtje. Er is geen plan. Er komt geen plan. En tegen de tijd dat er wél een plan is, voelt de burger al enige tijd de pijn…