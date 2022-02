Geert Wilders pakt ‘engerd’ Sjoerd Sjoerdsma aan: ‘Orban heeft meer integriteit in zijn pink dan heel D66 bij elkaar!’

Geert Wilders vindt het volkomen onacceptabel dat D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (inderdaad, de man met weinig creatieve ouders) eist dat Hongarije en Polen bestraft worden omdat ze – SCHOK! – conservatief durven te zijn. “Hé engers,” schrijft hij op Twitter aan Sjoerdsma, “Orban heeft in zijn pink meer integriteit dan heel D66 bij elkaar.”

Sjoerd Sjoerdsma van D66 was gisteren maar wat verheugd dat het Europees Hof van Justitie besloten heeft dat de Europese Commissie Polen en Hongarije mag bestraffen. Dit omdat zij zogenaamd “de rechtsstaat aantasten.” Het is natuurlijk hypocriet tot op het bot van Sjoerdsma gezien het feit dat zijn partij deel uitmaakt van een coalitie die de rechtsstaat in eigen land heeft afgeschaft. Maar ja, zo opereren D66’ers nu eenmaal.

“Tijd om onmiddellijk het rechtsstaatmechanisme in te zetten tegen Hongarije en Polen,” aldus Sjoerdsma. “Geen Nederlands belastinggeld naar de herverkiezingscampagne van Orban!”

Wilders pakt Sjoerdsma aan en verdedigt Orban

PVV-leider Geert Wilders heeft daar nu fel op gereageerd. “Hé engerd van een Sjoerd Sjoerdsma,” schrijft Wilders op Twitter. “Orban heeft in zijn pink meer integriteit dan heel D66 bij elkaar.”

Want ja, zoals Wilders vervolgens duidelijk maakt is er nogal wat bewijs dat ónze regering juist in strijd met de rechtsstaat handelt. En dan niet één keertje, per ongeluk, maar systematisch en bewust.

“In Hongarije geen toeslagenschandaal,” schrijft Wilders, “geen strafrechtelijke vervolging van de oppositieleider en geen corrupt handjeklap om een incompetente Kamervoorzitter te benoemen. Nu jij weer.”

Hé engerd van een @swsjoerdsma , Orban heeft in zijn pink meer integriteit dan heel @D66 bij elkaar. In Hongarije geen toeslagenschandaal, geen strafrechtelijke vervolging vd oppositieleider en geen corrupt handjeklap om een incompetente Kamervoorzitter te benoemen. Nou jij weer. https://t.co/DhSW0YHPp5 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 16, 2022

De hypocrisie van D66 is stuitend, maar natuurlijk is dat omdat het helemaal niet om de rechtsstaat gaat. Het probleem is dat Orban een conservatieve leider is. Tegen dat soort politici is in de ogen van het radicaal-progressieve D66 álles geoorloofd.