Gemeenten sporen Belastingdienst aan om gegevens te gaan delen: ‘Toeslagenaffaire is onbeheersbaar geworden’

De afhandeling van de toeslagenaffaire is inmiddels bijna net zo kwalijk als de toeslagenaffaire zelf. Gemeenten doen hun uiterste best om gedupeerden in beeld te krijgen en te helpen, maar worden daarin tegengewerkt door de fiscus. De Belastingdienst verschuilt zich namelijk nog altijd achter privacywetgeving, waardoor het voor gemeenten vaak praktisch onmogelijk is om te achterhalen of iemand daadwerkelijk slachtoffer is van de toeslagenaffaire.

Toen het vorige kabinet na jarenlange ontkenning dan toch eindelijk erkende dat er sprake was van een toeslagenschandaal, werd het er niet beter op. Er werd een snelle afwikkeling beloofd en gedupeerden zouden in ieder geval 30.000 euro compensatie krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat er veel meer mensen zijn gaan proberen om ook als gedupeerde te worden erkend, terwijl zij niets met de toeslagenaffaire te maken hebben gehad. Het schoot al niet op met het in beeld brengen van de slachtoffers en het tijdig compenseren. Dat wordt hierdoor alleen maar meer vertraagd.

Maar de grootste vertragende factor is, zoals altijd, de Belastingdienst zelf. Want een groot deel van de aanvragen kan veel makkelijker door gemeenten worden beoordeeld als ze daar fatsoenlijke informatie over krijgen. Volgens de Dordrechtse wethouder Peter Heijkoop, die bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de toeslagenaffaire in zijn portefeuille heeft, is de toeslagenaffaire van de Belastingdienst geëxplodeerd. In eerste instantie ging het om zo’n 9000 mensen, zegt hij tegen het AD. “Nu gaat dat aantal richting de 50.000 en is met de hersteloperatie 5 miljard gemoeid.”

Mensen die recht hebben op compensatie voor de toeslagenaffaire krijgen nu wéér te maken met vertraging, omdat de Belastingdienst niet fatsoenlijk kan samenwerken met gemeenten. Momenteel is het zelfs al te moeilijk voor ze om aan te geven of een vermeende gedupeerde überhaupt kinderen heeft of niet. Dan begint het excuus van privacywetgeving toch wel sterk te lijken op pure onwil, verhuld in achterlijke bureaucratie. We hoeven niet raar op te kijken als het wantrouwen vanuit de burger richting de overheid de komende jaren alleen maar toe blijft nemen, daar is echt álle reden toe.