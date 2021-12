Loket toeslagenaffaire legt groter probleem bloot: ‘Er melden zich duizenden mensen met grote schulden bij ons’

De toeslagenaffaire heeft bijna honderdduizend ouders en kinderen tot slachtoffer met enorme schulden gemaakt. Maar nu blijken er nog veel meer mensen op het toeslagenloket van de gemeentes af te komen. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) stelt dat het hier niet voornamelijk om ‘gelukszoekers’ gaat. In sommige gevallen gaat het waarschijnlijk zelfs om mensen die bij andere toeslagen zijn gedupeerd.

In totaal heeft de Uitvoeringsoperatie Herstel Toeslagen (UHT) inmiddels 40.000 aanvragen behandeld voor de 30.000 euro tegemoetkoming die iedere daadwerkelijk gedupeerde ouder krijgt. Bijna 40 procent van de aanvragen is afgewezen, wat betekent dat er slechts zo’n 22.000 verzoeken zijn goedgekeurd. Maar de mensen waarvan het verzoek is afgewezen, blijken in veel gevallen wel degelijk financiële problemen te hebben.

De demissionaire staatssecretaris ziet ze een beetje als ‘bijvangst’ voor haar departement en zegt in De Telegraaf: “Het zijn mensen die grote schulden hebben, die misschien gedupeerd zijn bij andere toeslagen. Die mensen hebben ook hulp nodig, maar ze kunnen niet door ons en onze organisatie worden geholpen.” De mensen worden doorverwezen naar andere instanties, zoals de gemeente.

Kennelijk proberen die mensen deze kans aan te grijpen om ook hun problemen kenbaar te maken, wat betekent dat de overheid al die tijd nauwelijks zicht heeft gehad op deze grote groep mensen. Er werd al vaker beweerd dat de toeslagenaffaire, die vooral voortkwam uit de kinderopvangtoeslag, niet het enige ‘toeslagenprobleem’ is waardoor mensen met enorme schulden zijn komen te zitten. Bij andere toeslagen is het ook misgegaan, daar was alleen nooit aandacht voor.

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat de mensen die zich nu hebben gemeld, maar eigenlijk bij het ‘verkeerde’ loket aanklopten, een nieuwe beerput opentrekken. Rotterdam en Den Haag waren één van de eerste gemeentes die slachtoffers van de toeslagenaffaire geld voor wilden schieten. Zij merkten toen ook al op dat er nog veel meer mensen met grote financiële problemen bij hen aanklopten voor hulp. Nu blijkt dat het probleem zich niet beperkt tot Rotterdam of Den Haag. Het zal dus niet lang meer duren voordat ‘Toeslagenaffaire 2.0‘ zich voordoet.