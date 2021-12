LOL! Kabinet gaat, bijna vier jaar later, de zwaarst gedupeerden toeslagenaffaire nu écht sneller helpen

Het demissionaire kabinet is inmiddels wel zo’n beetje alle geloofwaardigheid kwijt, vooral bij het helpen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het probleem is al jáááren aan de gang en compensatie laat nog altijd op zich wachten, maar dit keer gaat het demissionaire kabinet de zwaarst gedupeerde slachtoffers dan toch eindelijk écht sneller helpen. En met sneller bedoelen ze vanaf 5 januari 2022, want dan wordt pas begonnen met het oplossen van private schulden.

Het is ronduit wonderbaarlijk te noemen dat demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) überhaupt de Tweede Kamer nog de boodschap durft te geven dat het vanaf nu echt beter zal gaan. Laten we even wat feiten benoemen: Toenmalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel wilde al in juni 2019 overgaan tot compensatie voor de slachtoffers. De toeslagenaffaire begon in 2004 en kwam rond 2017 pas echt aan het licht. In achttien jaar tijd zijn er bijna honderdduizend (!!!) slachtoffers gecreëerd en drie jaar geleden wilde men al beginnen met compenseren. En pas in 2022 wil men vaart gaan maken met het compenseren van de zwaarst getroffen slachtoffers!

Dat het precies uitzoeken van de slachtoffers, hun huidige situatie en de hoogte van de compensatie tijd kost, dat kan iedereen begrijpen. Maar ergens gaat er toch wel iets héél gruwelijk mis als men pas na vier jaar tijd, zoals het AD meldt, de zwaarst getroffenen gaat helpen. Iedereen met een beetje verstand pakt die categorie gedupeerden toch juist als eerst aan?!

Het valt ook totaal niet uit te leggen dat men hier zo secuur en traag mee is, vooral als we kijken naar coronasteun voor ondernemers. Daar is het relatief simpel: ‘Verwacht je inkomstenverlies dan schieten we je een bedrag voor en we kijken later wel of het klopt. Klopt het niet, dan betaal je een deel terug.’ Hartstikke duidelijk! Waarom zou dat voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire niet kunnen? Geef de zwaarst gedupeerden een redelijke som geld, negeer de standaardregels voor inkomstenbelasting en ga daarna uitpluizen of de persoon in kwestie meer of minder had moeten krijgen.

En natuurlijk zal het een paar keer misgaan en komt niet iedere cent goed terecht, het zij zo. We hebben hier te maken met mensen die werkelijk alles kwijt zijn geraakt en als uitschot zijn behandeld, omdat iedere instantie ze voor fraudeurs aanzag. En dan gaat de overheid nu miepen over de kans dat ze misschien een paar duizend euro te veel dreigen te krijgen? Kom nou toch.