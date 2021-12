Toch mogelijke vervolging van hoge ambtenaren Belastingdienst wegens toeslagenaffaire

Het Gerechtshof in Den Haag wil twee hoge ambtenaren van de Belastingdienst horen in de artikel 12-procedure die is aangespannen door slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het Openbaar Ministerie zag eerder geen reden voor strafrechtelijk onderzoek, maar het Gerechtshof denkt daar dus anders over. Mogelijk worden er zelfs nog veel meer ambtenaren gehoord.

Het ministerie van Financiën deed vorig jaar aangifte tegen eigen ambtenaren wegens ‘een vermoeden van knevelarij en beroepsmatige discriminatie’. Het OM hield de ambtenaren de hand boven het hoofd en concludeerde na een ‘oriënterend feitenonderzoek’ dat er geen sprake is van knevelarij of beroepsmatige discriminatie. Heel vreemd natuurlijk, want doelbewuste discriminatie was wel degelijk onderdeel van het probleem bij de Belastingdienst dat heeft geleid tot de toeslagenaffaire.

152 gedupeerde ouders lieten het er daarom niet bij zitten en stapten naar het Gerechtshof in Den Haag. En het Hof heeft nu besloten dat zij de huidige directeur-generaal van de Belastingdienst en de directeur-generaal Toeslagen willen horen. Zij moeten aangeven welke andere ambtenaren er nog meer zouden moeten worden gehoord, meldt RTL Nieuws.

Het zou werkelijk fantastisch zijn als de verantwoordelijke ambtenaren gepakt worden wegens hun rol bij de toeslagenaffaire. Vooralsnog lijkt er namelijk totaal geen gerechtigheid te zijn. De verantwoordelijken zijn weggepromoveerd, bewijzen werden weggemoffeld en compensatie gebeurt ook met enorme tegenzin. En het demissionaire kabinet, onder wiens toezicht dit allemaal is gebeurd, staat op het punt opnieuw een kabinet te vormen.

Dit heeft (terecht) het beeld versterkt dat de overheid en het demissionaire kabinet maling hebben aan de burger en het hele idee van gerechtigheid. Het Gerechtshof kan dat nu enigszins rechttrekken, want het idee dat de ambtenarij praktisch onschendbaar is kan natuurlijk niet in een rechtsstaat. En als de verantwoordelijke ambtenaren uiteindelijk schuldig worden bevonden, geeft dat opnieuw af op Rutte en zijn aanstaande kabinet. Maar het allerbelangrijkste is nog wel de erkenning voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire.