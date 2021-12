Belastingdienst krijgt 2,75 miljoen euro boete voor toeslagenaffaire, betaald door de belastingbetaler

Een overheidsinstantie die een andere overheidsinstantie een boete oplegt, terwijl die boete wordt betaald van belastinggeld. Dat is waar de Belastingdienst nu mee te maken heeft, want de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hen een boete van 2,75 miljoen euro opgelegd voor de toeslagenaffaire. Dat zal ze leren!

Deze boete doet natuurlijk op geen enkele manier recht aan het leed dat de Belastingdienst heeft veroorzaakt. Ook geeft het geen gevoel van rechtvaardigheid, want de boete stelt niets voor en wordt toch door de belastingbetaler opgehoest. De ambtenaren die dit leed hebben veroorzaakt zijn allang vertrokken of werken nog steeds, zonder enige consequenties, bij de Belastingdienst.

Een AP-woordvoerder probeert er nog een leuke draai aan te geven. Hij zegt in het AD dat de boete wordt opgelegd aan de minister van Financiën, waardoor zijn ministerie de boete moet gaan betalen. Het bedrag gaat af van hun budget en komt terecht in de schatkist voor algemene middelen. Nou, joepie! Nu kan de overheid alle communicatiemedewerkers een groter kerstcadeau geven… Gefeliciteerd!

Het moge duidelijk zijn dat deze vorm van straf totaal zinloos is voor een overheidsentiteit. De Belastingdienst wordt al herhaaldelijk door het slijk gehaald vanwege de toeslagenaffaire en allerlei andere affaires, maar niets raakt hen echt. Er zit geen echte druk achter om het vanaf nu beter te doen. Je zou kunnen zeggen dat die druk er vanuit het kabinet zou kunnen komen, maar die zijn zelf te druk met doen alsof er een nieuwe bestuurscultuur komt. In de praktijk zal er dus weinig veranderen en blijft men net zo druk als altijd met het ontkennen en het wegmoffelen van schandalen. En tegen de tijd dat er weer iets aan het licht komt, zijn de verantwoordelijken al weer weg óf komen ze er mee weg en blijven alsnog zitten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Misschien wordt het eens tijd dat er vanuit de Tweede Kamer voorstellen komen om daadwerkelijke straffen uit te kunnen delen wanneer zich weer zoiets als een toeslagenaffaire voordoet, zodat bewindslieden en ambtenaren daadwerkelijk consequenties kunnen ervaren van hun acties.