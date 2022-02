Gunstig beeld ziekenhuiscijfers door nieuwe rekenmethode: ‘Kwart van nieuwe patiënten niet dóór corona in ziekenhuis’

Vanaf het moment dat de ziekenhuizen onderscheid zijn gaan maken tussen patiënten met corona en coronapatiënten, is er een redelijk gunstig beeld ontstaan qua besmettingscijfers. Volgens de weekcijfers van het RIVM is slechts driekwart van de nieuwe patiënten ook daadwerkelijk coronapatiënt. De overige 25 procent is patiënt met corona.

Afgelopen week werden er ruim 1.000 patiënten met een coronabesmetting opgenomen. Zo’n 250 daarvan zijn echter reguliere patiënten die toevallig ook positief getest zijn op het coronavirus. In sommige ziekenhuizen zijn de cijfers nog gunstiger en blijkt maar liefst eenderde van de ‘coronapatiënten’ geen daadwerkelijke coronapatiënt te zijn.

Door deze nieuwe rekenmethode, of eigenlijk een specifieke vorm van categorisering, wordt het schrikbeeld van de coronacijfers behoorlijk onderuitgehaald. Het is natuurlijk vrijwel onmogelijk om te achterhalen in hoeverre de cijfers uit het verleden op eenzelfde manier waren opgeklopt, maar het lijkt erop dat we zeker sinds de omikronvariant zo’n 25 à 33 procent van de ‘coronapatiënten’ mogen rekenen tot ‘patiënten-met-corona’.

Ziekenhuizen hebben namelijk iedere patiënt die positief is getest het label ‘coronapatiënt‘ opgeplakt. En dat was vrij logisch, want ook die patiënten moeten uit de buurt worden gehouden van reguliere patiënten. Het ging alleen mis bij het doorgeven van de cijfers aan het RIVM of andere instanties, omdat niemand fatsoenlijk onderscheid maakte tussen de verschillende categorieën patiënten.

Uiteindelijk maakt het voor het coronabeleid niet zo veel uit, zegt coronaminister Kuipers volgens het AD. Want omdat patiënten met corona alsnog moeten worden geïsoleerd, leggen zij nog steeds extra druk op de ziekenhuiscapaciteit.

Aan de andere kant zou de minister er best werk van kunnen maken om meer mensen in te gaan zetten voor patiënten met corona. Vooral bij patiënten die geen acute of complexe hulp nodig hebben zou het prima kunnen werken om meer studenten in te zetten, bijvoorbeeld door een soort stage. Als druk op de zorg echt nog steeds een probleem is, dan is zo’n noodoplossing de kortste klap die er nu valt te maken.