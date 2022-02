In hoeverre slaat ´woke Nederland´ door? “Samen de hond uitlaten” valt nu ook al onder seksueel overschrijdend gedrag

Een columniste van de provinciale krant De Gelderlander (Lisanne van Sadelhoff) liet haar hond uit. Wat er vervolgens gebeurde lezen we in haar column… Sadelhoff was met haar viervoeter op pad en kreeg complimentjes van een jogger die naast haar kwam lopen. Grensoverschrijdend gedrag, aldus Sadelhoff die hiermee wel heel gemakkelijk de publiciteit opzoekt om haar column te vullen.

Sadelhoff begint haar column met: “Ik heb nooit bewust nagedacht over wat mijn grenzen zijn. Hoe dicht mensen bij mij in de buurt mogen komen. Wat ik oké vind dat er tegen me wordt gezegd, en wat niet. Bovendien: grenzen liggen denk ik niet altijd voor iedereen vast. Ze zijn onzichtbaar en beweeglijk, want contextafhankelijk, persoonsafhankelijk. Tijdsgebonden.”

Allemaal leuk en aardig, maar vervolgens schrijft de ´spirituele columniste´ in diezelfde plaatselijke column: “Hij zei dat ik mooie honden had, ik beaamde dat, ik wandelde met mijn eigen knappe zwerver en de bruine vierpotige beauty van m’n buurman door Zuilen. Een compliment is aardig, bovendien was het klaarlichte dag, dan hoef je je niet onveilig te voelen, Lisan.”

Anti-climax

Gezien de titel boven de column (Lisanne liet de hond uit en werd “mooi” genoemd “Grensoverschrijdend gedrag kan akelig subtiel zijn”) – zou je denken dat er vervolgens een gigantische climax aan zit te komen. Niet dus. Want vervolgens schrijft Sadelhoff: “We sjokten, die honden en ik, de hardlopende jongen begon ook te sjokken.” De hardlopende jongen noemde haar “mooi”. Vervolgens vroeg hij aan haar: “Zullen we een keer samen de honden uitlaten?”

Als we de column van Sadelhoff moeten geloven is dit (seksueel) overschrijdend gedrag.

Nu moeten we natuurlijk niet te snel conclusies trekken, maar zoals Sadelhoff haar column heeft opgeschreven is heel onhandig. Het kan mensen (zowel mannen als vrouwen) zelfs in diskrediet brengen. Zonder dat daar echt perse een #MeToo-luchtje aan hoeft te kleven. Laten we ons liever richten op de echte slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag en niet van elk persoon die zijn hond uitlaat een (potentiële) dader maken.

Serieus, is elke poging tot flirten nu '#grensoverschrijdendgedrag'?

Aan enige inflatie lijkt deze term inmiddels ook wel onderhevig te zijn.https://t.co/ysuWt1qCvY — Bart Schut (@bpschut) February 7, 2022

Kan niet het hele artikel lezen, maar als er niet meer aan de hand is dan mooi genoemd worden….laten we dan onze aandacht houden bij het daadwerkelijk grensoverschrijdende gedrag

https://t.co/v1sptfvwsr — Miranda (@Haasje23) February 7, 2022

Zeggen dat iemand mooi is is , heden ten dage #Grensoverschrijdendgedrag.

We slaan door. https://t.co/ELdc9Uh9il — Advocaat Briedé (@briedecassese) February 7, 2022

Lisanne liet 2 honden uit, werd mooi genoemd en gevraagd voor een afspraakje.

Ze slaagt er vervolgens niet in een coherente verbinding met grensoverschrijding te leggen.

Maargoed, ik zal wel weer een misogynistische extreem-rechtse terf zijn. https://t.co/CirrjiEdb2 — Myriam (@myriam_vhj) February 7, 2022

Beerput Voice of Holland

De Dagelijkse Standaard en andere media hebben onlangs uitgebreid verslag gedaan van de misselijkmakende praktijken bij The Voice of Holland. Maar daarbij ging het respectievelijk over (vermeende) aanranding (Jeroen Rietbergen), verkrachting (Ali B) en pedofilie (Marco Borsato). Dat zijn hele ernstige en vooralsnog onbewezen zaken waarbij degelijk onderzoek een prioriteit is.