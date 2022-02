Jan Bennink: Twitter is een zielsgevangenis. En vandaag ben ik bevrijd

Het is weer zover.

Na een jaar @janbenninkcom heeft het Twitter behaagd, om mijn 6e account zonder waarschuwing of enige opgaaf van redenen te nek om te draaien.

Vervelend, maar even afstand nemen van twitter is zo slecht nog niet.

Twitter is een intelligence sandbox, waar dissidenten en afvalligen, door de powers that be, eenvoudig kunnen worden ingedeeld en waar geruisloos zoemende intelligence programma’s, minutieus contacten, netwerken en uitingen in kaart brengen. Beria’s droom.

Denk maar niet dat jouw DM’s niet worden uitgelezen. Project Veritas liet al eerder zien, dat dit valse hoop is. Denk maar niet dat je één moment privacy hebt op dit extreem linkse dim-dambord van meningen, waar zwart- hier niet gebruikt in raciale context soyboys- nu eenmaal altijd meer schijfjes krijgen, om je van het bord te spelen.

The game is rigged.

Op een nare dag, en die dag komt onvermijdelijk, lig je, blauw geslagen in de kerkers onder het Barliamont in Brussel, te klappertanden met je ene overgebleven tand tegen je bloedende dikke lip en piept de celdeur open, en dan staat Frans Timmermans daar op kittige, krakende laklaarsjes in een smetteloos wit operette uniform, zijn zweepje tikkend tegen zijn roze broekbies, om met een piepstemmetje verhaal te halen, over die ene tweet uit 2012 waarin je hem “een door wormen kaalgevreten, rottend wrattenzwijn” noemde.

En als Frenske klaar is met het tot steak tartare afrossen van je geketende lichaam, komt een grijnzende Rob Jetten in een matrozenpakje, grijnzend de electrodes aansluiten op je geslachtsdelen.

Het klimaat belachelijk maken, mag immers niet zonder gevolgen blijven.

Twitteren als dissident en schrijver, is alsof een eindeloos potje truth or dare speelt, midden in het Gestapo hoofdkwartier.

Al je scherpe, gevatte woorden verdwijnen als munitie in het trommelmagazijn van een machinegeweer, dat uiteindelijk op jezelf gericht zal worden, na een proces onder leiding van Rolanda Freisler Butterfly 3.0 in een heksenjurk, met paars haar en een titpiercing.

Zeker als je een liefhebber van Rusland bent. Een hartstochtelijk medestander van Thierry Baudet. Als je de Bijbel leest, pedo’s veracht, abortus verafschuwt.

Zeker als je zwakheid, meegaandheid en verwijfdheid niet de beste voorbeelden vindt voor jonge mensen. Als je hun spelletjes doorziet en je achterste afveegt met hun spuuglelijke regenboogvlag.

Zeker als je Sigrid noemt zoals als ze is, geen reservekoningin, maar een Kagedis met een zandtaartje in haar keel.

Zeker als je keer op keer duidelijk maakt hoe dodelijk hun gifspuit is, hoe groot hun journalistieke leugens zijn, hoe schuldig de lakeien van de macht zijn, maak je machtige en angstige vijanden.

Twitter is het speeldomein van de Duivel zelf, hoewel juist dat het ook weer zo uitdagend maakt.

Er is genoeg tuig om tegen te vechten.

Maar op twitter kun je niet winnen. Haar trends zijn te koop en het leeuwendeel van de discussiepartners, bestaat uit kabuki spelers met duizenden poppen in hun theater, die iedere discussie proberen dood te slaan en onder je nagels proberen kruipen, om daar de bloedkraan open te zetten.

