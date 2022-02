Jesse Klaver doet schokkende onthulling: kabinet probeerde 2G steun te verwerven door oppositie af te kopen

Bij het NPO-programma Op1 liet GroenLinks-leider Jesse Klaver gisteren weten dat het kabinet hem én andere oppositieleiders had geprobeerd af te kopen. Als zij 2G tóch zouden steunen konden ze daar iets leuks voor terugkrijgen. Heel Twitter is woedend. En terecht, natuurlijk. Want we hebben het hier over geknikker met grondrechten.

Minister Ernst Kuipers heeft de invoering van 2G uitgesteld. Hij wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten van dit discriminitoire systeem omdat het eerste onderzoek, van de TU Delft, niet het door het kabinet gewenste resultaat had. Daarom moeten er meer, meer, meer onderzoeken komen, net zolang tot er een paar ‘wetenschappers’ zijn die het kabinet precies geven wat het wil.

Kabinet probeerde GroenLinks af te kopen voor 2G

Als je wilt weten hoezeer het kabinet 2G wil – terwijl het dus totaal onwetenschappelijk is – hoef je eigenlijk alleen maar even naar deze clip te kijken van, eerst Mirjam Bikker van de ChristenUnie, en daarna van Jesse Klaver. Want Bikker kletst er wat op los, maar het is Klaver die echt een schokkende onthulling doet. Hij geeft namelijk toe dat het kabinet zijn partij én de PvdA letterlijk geprobeerd hebben om te kopen.

Minister Ernst Kuipers heeft de invoering van 2G voorlopig uitgesteld. Tweede Kamerlid ChristenUnie @mirjambikker is tegen het 2G-beleid: “Ik denk echt dat het voor een tweedeling in de samenleving zorgt.” #Op1 pic.twitter.com/6nxHgoAj56 — Op1 (@op1npo) February 1, 2022

Het idee was: als zij 2G tóch steunden konden ze daar heel wat voor terugkrijgen. Meer geld voor de zorg of meer geld voor linkse hobby’s. Dat maakte niet uit.

In eerste instantie was het Hugo de Jonge die zo’n uitruil probeerde. Toen dat geen effect had ging de rest van het kabinet ook meedoen, aldus Klaver.

“Ik kan niet ontkennen dat minister De Jonge weleens heeft geïnformeerd,” aldus Klaver, “maar het ging nog wel verder. Als ik voor een ander onderwerp belde met het kabinet en zei, ‘goh, het zou goed zijn als we dit regelden,’ dan zeiden ze: ‘Valt er dan ook te spreken over 2G’?”

Vervolgens legde Klaver uit dat hij daar niet op inging omdat hij niet vond dat je “koehandel” moet bedrijven over het beperken (of afschaffen) van gróndrechten. Die kun je zijn inziens alleen aantasten als het écht noodzakelijk is; niet als je, als je dat doet, je er wat leuks voor terugkrijgt van de regering.

Woede

Logischerwijze hebben mensen woedend gereageerd op deze praktijken van het kabinet. Voormalig PVV-Europarlementariër Lucas Hartong stelt bijvoorbeeld dat “de politieke beerput [hier] echt open” gaat. “2G als grondwettelijke koehandel! Kieper de burgerlijke vrijheden maar bij het grof vuil, kabinet?!”

“Ik ben absoluut geen complotdenker,” gaat hij verder, “maar het feit dat [het] kabinet zo idioot vasthouden aan 2G, tegen alle nuchtere en gedegen adviezen in, duidt op een nefaste, sinistere invloed van buitenaf op het nationale beleid. Een verborgen agenda. Zeer verontrustend.”

Ook Marianne Zwagerman is pislink. “Koehandel met grondrechten,” schrijft zij op haar beurt op Twitter. “Voor de laatset Nederlander die nog geloofde dat 2G er echt om gezondheidsredenen kwam.”

Het goede nieuws? Er is nu voor het kabinet geen ontkennen meer aan dat hier héél vieze spelletjes gespeeld worden.