Kabinet blijft ondernemer pesten en voert quarantaineplicht in voor ongeboosterde reizigers uit twaalf landen

De reiswereld werd uit het niets geconfronteerd met een verscherping van het reisadvies voor populaire vakantieoorden als Turkije, Suriname, Costa Rica en Panama. Ongeboosterde reizigers worden bij terugkomst ineens door het kabinet geconfronteerd met een quarantaineplicht. En dat is extra zuur voor de Nederlandse jeugd, want die hebben überhaupt nog geen extra prik kunnen krijgen.

Het kabinet probeert er nog steeds alles aan te doen om die boosterprik te slijten aan burgers. De ineffectiviteit van die booster, vooral in dit stadium van de pandemie, speelt geen enkele rol meer. Op vaccinatiedwang na lijkt nog steeds alles geoorloofd om mensen die prik te laten nemen. Zelfs wanneer dat betekent dat mensen die prik alleen nog maar nemen zodat ze toch nog op reis kunnen.

Deze mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan ook niet eens meer fatsoenlijk worden onderbouwd. Landen om ons heen versoepelen de reisadviezen juist, óók wanneer het gaat om landen die Nederland al lange tijd als zeerhoogrisicolanden beschouwt, zegt Frank Oostdam van reiskoepel ANVR tegen de Telegraaf.

Er valt dan ook geen touw meer aan vast te knopen. De dagelijkse besmettingscijfers zijn in Nederland nog altijd torenhoog, maar om één of andere reden zijn we bang dat een paar Nederlanders de omikronvariant mee terugnemen uit Turkije of Costa Rica? Kom nou toch. Het is dat we weten dat de Nederlandse overheid behoorlijk log is en bureaucratisch te werk gaat, anders zou je haast denken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zélf een bom probeert te leggen onder het draagvlak voor de coronamaatregelen.

Dit soort fratsen zit werkelijk iedereen in de weg, terwijl het praktisch niets oplevert. Ondernemers krijgen door de vanuit het kabinet opgelegde quarantaineplicht minder klanten of worden geconfronteerd met annuleringen. Gezinnen kunnen mogelijk niet op vakantie en jongeren worden wellicht aangespoord om die booster te nemen, puur voor een vakantietrip. Waar zijn we met z’n allen dan in hemelsnaam mee bezig? Het gaat werkelijk nergens meer over.