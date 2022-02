Minister Kuipers in het nauw: snelle beslissing vereist voor ongeboosterde tieners met vakantieplannen

Vlaamse tieners mogen vanaf eind volgende week hun boosterprik halen, wat ze heel goed uitkomt vanwege geplande vakanties. In Nederland heeft de Gezondheidsraad echter een advies gegeven waarin zij zeggen dat de gezondheidswinst voor tieners praktisch verwaarloosbaar is. Maar als Nederlandse tieners zich niet laten boosteren, zoals minister Kuipers graag wil, dan hebben ze kans dat hun internationale QR-code verloopt waardoor ze niet op vakantie kunnen. Dilemma!



Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is ineens voor een dilemma komen te staan wat betreft ongeboosterde tieners. Hij werd een beetje voor het blok gezet door de Gezondheidsraad en wil dan ook vooralsnog niet inhoudelijk reageren op het advies dat is gegeven voor het boosteren van die doelgroep.

Wel zegt hij dat op vakantie gaan niet de belangrijkste reden voor de jongerenbooster moet zijn, meldt De Telegraaf. Maar ja, nu de Gezondheidsraad zegt dat er “zeer beperkte gezondheidswinst” wordt bereikt met het boosteren van jongeren, is dat wel de hoofdreden geworden om je als tiener nog te laten vaccineren!

En de druk neemt toe, want premier Rutte peinst er niet over om eerder dan 15 februari een besluit te nemen over verdere versoepelingen. Het afschaffen of een vrijstelling bepalen voor ongeboosterde tieners zit er dus niet in. Dat betekent dat tieners pas op het laatste moment kunnen weten of de boosterprik nou nodig is voor een QR-code in het buitenland of niet. Daar gaat werkelijk helemaal niemand blij mee zijn dat dit pas op het allerlaatste moment wordt beslist.

Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de mensen die zo snel mogelijk van de coronatoegangsbewijzen of het vooruitzicht op een 2G-systeem af willen. Ouders van tieners kunnen het straks moeilijk aan hun zoons en dochters verkopen dat ze die boosterprik maar moeten nemen puur voor hun vakantie, omdat Kuipers geen tijdig besluit heeft genomen. Het is immers het kabinet geweest dat, samen met de Europese Unie, heeft beslist dat de geldigheid van coronatoegangsbewijzen verloopt voor ongeboosterde mensen.