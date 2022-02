Onderzoek prestigieuze John Hopkins University: Lockdowns beperken coronadoden NIET maar kosten wél een hele boel

Het is dan ein-de-lijk zover. Een prestigieuze universiteit heeft middels een officiële wetenschappelijke studie onderzoek gedaan naar de effecten van lockdowns… De resultaten liegen er niet om: lockdowns beperken het aantal coronadoden niet, maar zorgen wel voor enorme nevenschade.

Lockdowns hebben tijdens de eerste grote Covid-19 golf in de lente van 2020 het aantal coronadoden in Amerika en Europa slechts verminderd met een belachelijk lage 0,2%, aldus een nieuw onderzoek van John Hopkins University.

“Terwijl deze meta-analyse concludeert dat lockdowns geen tot heel weinig positieve effecten hebben gehad op de volksgezondheid, hebben ze tegelijkertijd wél enorme economische en sociale kosten opgeleverd,” aldus de onderzoekers. “Bijgevolg is het lockdown-beleid ongegrond en moet het worden afgewezen als een pandemiebeleidsinstrument.”

De onderzoekers hebben de effecten geanalyseerd van lockdownmaatregelen zoals schoolsluitingen, winkelssluitingen en zelfs van mondkapjesplichten op het aantal mensen dat stierf aan Covid-19. “We vinden weinig tot geen bewijs dat verplichte lockdowns in Europe en de Verenigde Staten een merkbaar effect hebben gehad op het aantal sterften van Covid-19,” concluderen ze.

Blijf thuis is slécht

De onderzoekers hebben ook gekeken naar “shelter-in-place” bevelen. Dit zijn dus bevelen om thuis te blijven (of elders binnen, en je verlaat het pas weer als de autoriteiten je vertellen dat je naar buiten mag). Deze maatregel zou het sterftecijfer verminderen met 2,9%.

Studies die alleen naar blijf thuis-bevelen keken, toonden aan dat ze de sterfte aan COVID-19 met 5,1% verminderden, maar studies waarin werd gekeken naar blijf thuis-beleven samen met andere lockdown-maatregelen, toonden aan dat ze de COVID-19-sterfte juist verhoogden met 2,8%.

Het beperken van de bewegingsvrijheid van mensen kan het aantal sterftegevallen zelfs vergroot hebben, aldus de onderzoekers.

“Blijf-thuis bevelen zorgen ervoor dat een geïnfecteerde persoon thuis blijft met zijn/of gezin waar hij/zij andere gezinsleden kan besmetten, en dan ook nog eens met een grotere hoeveelheid virussen, wat weer in een erger ziektebeeld resulteert,” leggen de onderzoekers uit. “Heel vaak zorgen lockdowns ervoor dat mensen beperkt worden in de toegang tot veilige plekken als stranden, parken, dierentuinen,” gaan ze verder. “Of gingen gepaard met mondkapjesplichten of strenge regels waardoor het aantal betrokkenen buiten beperkt wordt, wat ervoor zorgde dat mensen elkaar juist binnenshuis ontmoetten waar het minder veilig is.”

De sluiting van “niet-essentiële winkels” kan het aantal Covid-19 doden verlaagd hebben met 10,6, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet vanwege de sluiting van de winkels maar van café’s, aldus de onderzoekers.

Enorme nevenkosten

En dan heb je het dus alleen over het effect ervan op Covid-19-doden. Want de onderzoekers leggen ook uit dat lockdowns voor enorm grote andere problemen zorgen zoals een toenemende werkloosheid, minder onderwijs, meer huiselijk geweld, en een enorme toename van het aantal drugsoverdoses. Om over alcoholproblemen nog maar te zwijgen.

In Amerika waren er van mei 2020 tot april 2021 bijvoorbeeld 100.306 drugsoverdoses. Dat was een toename van 28,5%. Tegelijkertijd was er een toename in dat land van 8,1% in incidenten van huiselijk geweld. Oh, en 97% van de onderwijzers zegt dat hun leerlingen een leerachterstand hebben opgelopen.

Tegelijkertijd was de werkloosheid in Amerika in februari 2020 nog 3,5%. Ten tijde van de coronacrisis piekte de werkloosheid echter op 14,8%.

“Deze kosten van neveneffecten moeten vergeleken worden met de voordelen van lockdowns, welke onze meta-analyse laat zien dat die op z’n best marginaal zijn. Zo’n standaard kosten-baten analyse leidt ons tot een sterke conclusie: lockdowns moeten verworpen worden als middel om een pandemie te bestrijden.”

China

Is dat heel verrassend? Nou, eigenlijk niet. Want voor de coronapandemie was iedereen het erover eens dat lockdowns nooit gebruikt moesten worden. Zoals Michael P. Senger uitlegt in zijn boek Snake Oil veranderde dat pas met corona doordat China beweerde een harde lockdown te hebben gebruikt om de pandemie aldaar ‘met succes’ de kop in te drukken.

Alleen was er een aantal problemen met die stelling. Zoals: China loog vrijwel zeker over de verspreiding van Covid-19. En ook over het effect van lockdowns. En zelfs maar over de mate waarin lockdowns daadwerkelijk geïmplementeerd werden. Oh, en ook over de zogenaamde zieken die overal op straat neervielen. Hebben we dat elders gezien? Nee, natuurlijk niet. Het was, zoals Senger uitlegt, Chinese propaganda. Ze hebben geprobeerd ons gek te maken, en wij zijn erin getrapt waardoor we zelfs oude wetenschappelijke waarden als ‘lockdowns werken niet’ links lieten liggen.

Kort nadat China met al die flauwekul naar buiten kwam werd het overgenomen door de Wereldgezondheidsorganisatie, die ‘de nieuwe lockdown-Waarheid’ opeens keihard verkondigde. Want China was succesvol geweest. En dus moesten wij doen wat China had gedaan.

Het resultaat is dus, aldus de onderzoekers van John Hopkins, dat Westerse overheden hun eigen volk enorm veel leed hebben berokkend… en ook nog eens weinig tot geen positieve impact hebben gehad op het dodental door corona. Tja.