Kabinet negeert advies Gezondheidsraad voor boosteren tieners, wacht nu goedkeuring EMA af

Nog niet zo lang geleden stelde de Gezondheidsraad in een advies dat er weinig gezondheidswinst te behalen viel door het boosteren van tieners van 12 tot en met 17 jaar. Maar het kabinet moet en zal die boostervaccins aan de jonge bevolking slijten, dus wachten ze nu op goedkeuring van het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

De Gezondheidsraad was vrij duidelijk in hun advies. Tieners worden al nauwelijks ziek en coronavaccins hebben nauwelijks effect op het voorkomen van overdracht van het virus, ook na boosteren. En jongeren in de risicogroep konden al lang een boosterprik krijgen. Wáárom zou je dan nog gezonde tieners een boosterprik willen geven?

Het kabinet neemt duidelijk geen genoegen met het advies van de Gezondheidsraad. Als zij niet het gewenste advies geven, dan gaan ze gewoon naar het EMA. Die komt waarschijnlijk begin maart met een beoordeling, meldt De Telegraaf. En we kunnen allemaal wel raden wat voor een advies daar uit komt rollen…

Het gaat minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers ook niet eens meer om eventuele gezondheidswinst. Als de EMA straks zegt dat zo’n boosterprik weinig kwaad kan, dan wil Kuipers maar wat graag de jongeren blij maken. Zij hebben namelijk vakanties geboekt in landen waar een boostervaccinatie verplicht is voor het Europese coronabewijs.

Het kabinet probeert die boosterprik voor tieners er nu dus door te drukken omwille van vakanties. Het is werkelijk te achterlijk voor woorden! En het meest idiote is nog wel dat tieners de prik waarschijnlijk nog zullen gaan halen ook, anders worden de ouders, leerkrachten of hun vrienden boos. Die vakantie stond immers al gepland en toen gooide de Europese Unie roet in het eten door aan de geldigheid van het coronatoegangsbewijs te gaan zitten sleutelen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Iedereen met een beetje verstand had dat coronatoegangsbewijs allang geschrapt. Nu zijn we op een punt aangekomen waar het systeem vereist dat er geboosterd moet worden om te kunnen genieten van je vrijheid en het kabinet gaat daar doodleuk in mee.