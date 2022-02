Mariëtte Hamer krijgt nieuwe klus en wordt ‘MeToo-regeringscommissaris’: ‘Nu een doorbraak forceren’

Ministers Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrijven aan de Tweede Kamer dat oud-PvdA-politica Mariëtte Hamer voor de komende drie jaar wordt benoemd als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ze moet ‘de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag doorbreken’.

Het gedoe bij The Voice Of Holland heeft het kabinet aangespoord om zelf ook iets te gaan doen tegen MeToo-situaties. Maar je kunt door de nietszeggende termen al wel voorspellen dat hier niet veel van terecht zal komen. Vrijwel altijd wanneer het gaat over het bewerkstelligen van een cultuurverandering, dan blijft het bij een paar traininkjes en wat vinkjes op een checklist.

Dat kan ook haast niet anders, want de andere optie is het invoeren van draconische maatregelen. Je kunt ‘seksuele roofdieren’ wel door middel van een cursus vertellen dat ze normaal moeten doen, zoals Mariëtte Hamer bepleit, maar dan zoeken ze wel een andere manier om te kunnen blijven doen wat ze voor ogen hadden. Dat is een beetje hetzelfde als een leraar die zegt dat pesten niet oké is. De pestkop zal waarschijnlijk buiten schooltijd gewoon verder gaan met pesten.

Seksueel overschrijdend gedrag lijkt alleen oppervlakkig te kunnen worden tegengegaan. Iemand in een machtspositie die nu nog een ‘dickpic‘ verstuurt, levert eigenlijk direct en duidelijk bewijs van zijn wandaden aan het slachtoffer. Dat kun je makkelijk aanpakken maar daar blijft het ook wel bij.

Hoe meer er op een cultuurverandering wordt gehamerd, zoals Hamer, Dijkgraaf en Van Gennip volgens het AD willen, hoe erger het effect zal zijn. De smeerlappen hou je er niet mee tegen, die weten zelf ook wel dat hun gedrag verkeerd is. Dat maakt het juist zo spannend voor ze. Maar welke degelijke man durft straks nog een normaal compliment te geven aan een vrouwelijke collega, wetende dat er een risico bestaat dat het verkeerd zal worden opgevat? De kans bestaat dat dit ‘MeToo-beleid’ de hele sfeer op de werkvloer verziekt, terwijl de ‘seksuele roofdieren’ waarschijnlijk wel een nieuwe manier zullen vinden om hun kwalijke gedrag te blijven voortzetten.