LOL! Europarlementariërs moeten verplicht op #MeToo-cursus, anders volgen sancties

Het Europees Parlement stemde gisteren in met een resolutie die het Europarlementariërs verplicht om een bewustwordingstraining te volgen, een #MeToo-cursus. Volgens de initiatiefnemers komt seksueel grensoverschrijdend gedrag nog steeds te veel voor in Brussel en Straatsburg. En wie de training niet volgt, kan rekenen op sancties!

Europarlementariërs krijgen te maken met een #MeToo-cursus omdat nog steeds veel (voornamelijk) vrouwelijke assistenten slachtoffer worden van machtsgeile parlementariërs die misbruik van ze proberen te maken. En nu is er een resolutie aangenomen die ze een lesje moet gaan leren over hoe machtsrelaties werken en wat gepast gedrag is.

Het klinkt allemaal leuk, maar het is natuurlijk ontzettend naïef. De mensen die misbruik maken van hun assistenten weten heel goed dat het verkeerd is wat ze doen. Ze weten ook heel goed dat de kans enorm groot is dat ze ermee wegkomen, want wie uit de school klapt wordt er op één of andere manier toch wel uitgewerkt.

Het enige wat deze resolutie gaat bereiken is dat het de tijd verdoet van veel parlementariërs die allang weten wat gepast en ongepast is. Voor de gewone burger geeft dit een signaal dat #MeToo serieus wordt genomen in het Europees Parlement, maar in de praktijk zal er weinig veranderen. En wat ook niet helpt is dat parlementariërs worden beschermd door diplomatieke onschendbaarheid. Men kan dan hoog en laag springen, maar aanpakken kunnen ze de viespeuk in kwestie toch niet.

Europarlementariër Samira Rafaela (D66) is ervan overtuigd dat de #MeToo-cursus meer effect heeft als de mensen die de bewustwordingstraining niet volgen, publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. “Dan mag je aan je kiezers gaan uitleggen waarom je dat niet doet”, zegt ze volgens de NOS. Het is echter nog maar de vraag of het Europese burgers echt genoeg zal boeien. De meeste mensen hebben al moeite met het herkennen van de eigen nationale parlementsleden.