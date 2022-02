Martin Bosma: ‘Volt is één grote LPF bende geworden. Ze vegen hun dikke Soros-billen af met de grondwet’

PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma vindt het onbestaanbaar dat Volt fractielid Nilüfer Gündogan zonder blikken of blozen “geschorst” heeft. De partij kan en mag dat helemaal niet doen, aldus Bosma. Dat ze denken dat zit hier wél weg mee kunnen komen bewijst dat ze hun billen afvegen “met de grondwet.”

In de Tweede Kamer heeft PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma op heerlijke wijze de vloer aangeveegd met zijn ambtsgenoten. Of eigenlijk: met de linkse elite. Want, zei hij, we leven in een land dat geregeerd wordt door een hoogopgeleide junta. De wensen van de onder- en middenklasse worden totaal genegeerd. De ‘elite’ regeert het land voor en door zichzelf.

Dat is al erg genoeg, maar daar komt nog eens bij dat het huidige politieke systeem helemaal niet klopt. Kamerleden moeten volgens de Grondwet vrijelijk opereren. Maar dat gebeurt helemaal niet. Sterker nog, ze zijn vaak slaven geworden van hun partij.

Hij had in dat verband harde woorden voor één specifieke partij: Volt.

Bosma: Volt veegt de billen af met de Grondwet

“We zien nu in de bloederige affaire Gündogan hoe de ledenpartij helemaal uit de hand is gelopen,” aldus Bosma. “Zondagavond verscheen opeens een persbericht van de partij Volt. Let wel: van de partij, niet van de fractie. De partij heeft besloten, lazen zij. En de partij heeft besloten om een Kámerlid te schorsen.”

“Een knettergekke […] ontwikkeling. Een clubje leden – dat is bij Volt in de praktijk de steenrijke familie Dreesman bekend van Vroom & Dreesman, en de eveneens schatrijke bankiersfamilie Van Lansschot – besloten even om een Kamerlid te schorsen. Voorzitter, dat is in strijd met de meest fundamentele uitgangspunten van het staatsrecht. Niemand maar dan ook echt niemand kan een Kamerlid schorsen, laat staan een partij.”

“Maar de LPF-soap bij Volt gaat nog veel verder. De partij legt het Kamerlid zelfs een algeheel spreekverbod op. Mevrouw Gündogan moet zich onthouden van debatten en publieksoptredens, ze mag geen contact hebben met medewerkers in de partij en de media. Voorzitter, hebben we ooit een dergelijke aanval op de waardigheid van de Tweede Kamer meegemaakt?”

“Volt treedt álle regels van de parlementaire democratie met voeten,” aldus Bosma, “en veegt haar dikke Soros-billen af met de Grondwet. Let wel, dit is de partij van de elite van de goede smaak! Moreel superieur Nederland! De mensen die het allemaal zo goed weten. Die bij de herdenking van de februaristaking met opgeheven vinger mijn partij in de hoek van de nazi’s duwen, ik bedoel Geert Mak, Arend-Jan Boekestijn en Arjen Lubach.”

Kortom, concludeerde Bosma vervolgens, “de partij wipt een Kamerlid en plakt haar een pleister op de mond.”

Maar hij had ook vriendelijke woorden voor Gündogan zelf. Soortemet. Want, zei hij, “mijn fractie hoopt mevrouw Gündogan snel terug te vinden. We vinden het heerlijk om door haar voor tuig, racist, gore racist, fascist of populist te worden uitgemaakt. En we missen haar zoetgevooisde stemgeluid.”