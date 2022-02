Nederlanders in Oekraïne op zichzelf aangewezen, ministerie: ‘Hulp vanuit ambassade misschien niet meer mogelijk’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Oekraïne dat de dienstverlening bij de ambassade in Lviv ‘op een bepaald moment misschien niet meer mogelijk is’. In de praktijk is er echter nauwelijks meer iets mogelijk, omdat de Nederlandse ambassade van Kiev naar Lviv is verhuist en mensen niet zomaar bij die stad kunnen komen vanwege de oorlogsituatie in het land.

De Nederlandse overheid is weer totaal onvoorbereid, althans als het om Nederlanders in Oekraïne gaat. Het eigen hachje is natuurlijk allang gered. Zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zichzelf ingedekt door te stellen dat het reisadvies voor Oekraïne een tijd terug al op rood is gezet. En dat betekent simpelweg: eigen verantwoordelijkheid. Wie Lviv kan bereiken heeft kans op hulp, maar in de praktijk kun je waarschijnlijk beter een schuilkelder gaan zoeken. “Van evacuatie door de Nederlandse overheid is geen sprake”, meldt het ministerie.

Ineens is het ook volstrekt onzeker hoelang de ambassade in Lviv nog openblijft, terwijl buitenlandminister Wopke Hoekstra gisteren nog zei dat de ambassade op de nieuwe locatie in Oekraïne open zal blijven, meldt het AD. Kennelijk hield men geen rekening met het feit dat een oorlogssituatie snel kan veranderen.

Eigenlijk doet onze overheid Afghanistan nog eens dunnetjes over. Er is namelijk ook geen zicht op hoeveel Nederlanders er nog in Oekraïne zitten en ze zijn toch volledig op zichzelf aangewezen, tenzij ze Lviv kunnen bereiken. En dan moeten ze nog snel zijn ook, want een deel van het ambassadepersoneel is het land al ontvlucht.

Dit is eigenlijk al de tweede keer in vrij korte tijd dat de Nederlandse overheid totaal verrast werd door een situatie waar in ieder geval rekening mee kon worden gehouden. Afghanistan zag men mijlenver van tevoren aankomen en Oekraïne, toegegeven, escaleerde wel héél snel. Maar in beide gevallen kwam het plan kennelijk niet verder dan ‘overheidspersoneel eerst’.