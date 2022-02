Oekraïne gaat gevangenen ‘met oorlogservaring’ bewapenen en inzetten tegen Rusland

Oekraïense president Volodymyr Zelensky haalt werkelijk álles uit de kast om de Russische agressor uit zijn land te verdrijven. Gevangenen met ‘oorlogservaring’ worden vrijgesteld van hun straf en mogen hun schuld aan de maatschappij compenseren door voor ‘hun Oekraïne’ te vechten tegen de Russen.

Zelensky zegt dat het een ‘moeilijk besluit’ was om te nemen, maar dat alles is geoorloofd om zijn land te beschermen tegen de Russische invasie, meldt Newsweek. De inzet van gevangenen doet een beetje denken aan de tactieken die de regeringen van Syrië, Egypte en Libië ook hebben toegepast. En dan weet je direct waarom het zo gevaarlijk is, want dergelijke gevangenen hebben er nog wel eens een handje van om hun boekje te buiten te gaan.

De Oekraïense president Zelensky weet zelf waarschijnlijk ook wel dat de inzet van gevangenen het tij niet zal doen keren. Het geeft hem echter wel de gelegenheid voor meer oorlogspropaganda. Mocht Rusland dergelijke gevangenen doden in de strijd, dan is het vrij makkelijk voor Oekraïne om te beweren dat er burgerslachtoffers zijn gevallen.

Dit soort strijdkrachten, voor zover je ze al zo kunt noemen, leveren alleen maar problemen op. Oorlogsmisdaden liggen dan op de loer. Nou is Rusland zelf ook niet vies van dergelijke praktijken, maar ook voor hen biedt het ze de kans om ze als oorlogspropaganda te gebruiken. ‘Kijk eens wat Oekraïense strijdkrachten onze soldaten aan hebben gedaan’, is dan straks op de Russische tv te horen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Deze beslissing van Zelensky maakt overigens wel duidelijk dat Oekraïne aan de verliezende hand is. Door alle oorlogspropaganda is het moeilijk om feit van fictie te onderscheiden, maar de inzet van gevangenen is géén goed teken. Als Oekraïne er goed voor stond, dan werd deze optie nooit gebruikt. Als er niets uit de vredesoverleggen tussen Rusland en Oekraïne komt, dan escaleert de oorlog en wordt met de inzet van dit soort ‘middelen’ vele malen bruter.