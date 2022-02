EU-baas Ursula von der Leyen ging boekje ver te buiten: Brussel ‘verbaasd’ over haar open uitnodiging aan Oekraïne

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is haar boekje ver te buiten gegaan. Brussel reageert alles behalve enthousiast op haar open uitnodiging aan Oekraïne om lid te worden van de Europese Unie. Het is helemaal niet aan haar om landen uit te nodigen en lidstaten snappen ook wel dat het de situatie met Rusland alleen maar verder op scherp zet.

Hoe dóm kun je zijn? De hele reden dat Rusland Oekraïne binnengevallen is, is vanwege de dreiging die Vladimir Poetin ziet. Voor Rusland is totaal ongewenst dat de NAVO dichter tegen hun grens aan kruipt. Dat is in ieder geval de grootste zorg die ze al decennia tot uiting hebben gebracht. En nu het oorlog is en Poetin zelfs met atoomwapens dreigt, denkt zo’n Von der Leyen dat het een goed idee is om Oekraïne bij de EU te gaan betrekken. Wat kan er mis gaan?!

De Europese eensgezindheid is al praktisch weer verbrokkeld, want mevrouw moest zo nodig deze idiote stunt uithalen. EU-diplomaten en -lidstaten zijn gelukkig niet zo achterlijk als dat zij is. Zij hebben wél geleerd van deze crashcourse in geopolitiek en weten in ieder geval dat het bijzonder onverstandig is om Rusland een reden te geven om de situatie nóg verder te laten escaleren.

Von der Leyen heeft de boel nu dus onnodig extra op scherp gezet (via De Telegraaf). Oekraïne zal sowieso nog jaren instabiel blijven, zelfs als ze de oorlog winnen (en die kans is al klein). Zij wil dat land, ongeacht de binnenlandse situatie, snel even inlijven. EU-lidstaten konden een EU-lidmaatschap van Oekraïne al nauwelijks aan hun eigen bevolking verkopen en daar zijn nu nóg minder argumenten voor.

Bij Oekraïne is nu de hoop gewekt. Rusland ziet de inval nu al helemaal als gerechtvaardigd. EU-lidstaten worden door Ursula von der Leyen voor het blok gezet en als het lidmaatschap wordt doorgedrukt is er een verhoogde kans op de inzet van atoomwapens door Rusland. EU-lidstaten kunnen beter gaan pleiten voor een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, want door haar soort fratsen krijg je geheid een derde wereldoorlog!