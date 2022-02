Pats! Thierry Baudet geeft ‘Bassiehof’ van GeenStijl een veeg uit de pan: ‘Rand van bijstand levende overweight’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft hard uitgehaald naar “Bassie” hof (Bas Paternotte) van GeenStijl en TPO. Die berichtte vandaag namelijk dat Baudet formeel een alliantie had voorgesteld aan DENK. Dat is, zegt Baudet, onzin. En hij vindt het buitengewoon frappant dat als een op de rand van de bijstand levende bolle nepjournalist zoiets de wereld in helpt het aangenomen worden als ‘waarheid.’

De neef van D66-coronafascist Jan Paternotte bracht vandaag het ‘nieuws‘ dat Thierry Baudet in 2021 aan DENK had gevraagd of FVD en DENK niet samen een soort van alliantie konden vormen. Ik heb geen idee of het waar is, wat ik wel weet is dat ik DENK tegenwoordig een sympathieke club vindt (op de recente aanvallen op FVD na).

Hoe dan ook, voor Paternotte en het GeenStijl/TPO-tuig was dat een echte controverse. Vreselijk, vonden ze dat. Baudet die zomaar een handreiking had gedaan aan een “allochtone” partij?!?!?!?! Dat kan toch niet!

Baudet pakt Paternotte aan

Ondertussen heeft Baudet gereageerd op dit “brekende nieuws.” Zijn reactie laat weinig aan de verbeelding over. Want hij veegt op hilarische maar vooral ook terechte wijze de vloer aan met Paternotte.

“Hahaha!” reageert Baudet lacherig op het verhaal. “Omdat één of andere op de rand van bijstand levende overweegt, een nooit-neukende en eigenlijk linksige Judas-supporter die van de GeenStijl homo’s zijn zilverlingetjes ontvangt één-of-andere roddel in de wereld slinger is iets tegenwoordig zo… deze CLOWNWORLD!”

Hahaha! Omdat een of andere op de rand van bijstand levende overweight, een nooit-neukende en eigenlijk linksige Judas-supporter die van de GeenStijl homo’s zijn zilverlingetjes ontvangt een-of-andere roddel in de wereld slingert “is” iets tegenwoordig zo…. deze CLOWNWORLD! 🤡 https://t.co/X03TFd8Wyj — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 13, 2022

Overigens zou ík zo’n alliantie wél een goed idee vinden. DENK en FVD geloven allebei in, om maar iets te noemen, het referendum. En ze zijn ook nog eens allebei uiterst kritisch over Rutte en de rest van het kartel. Maar dat geheel terzijde.