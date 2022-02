Pats! Tweede Meeloop Kamer neemt motie tegen 2G aan: alleen D66, VVD en CDA willen de wet wél

Het is vandaag een belangrijke dag voor de rechten en vrijheden van de Nederlander. Niet omdat we de strijd definitief gewonnen hebben, maar omdat er iets van een begin is gemaakt. De Tweede Kamer heeft zojuist namelijk een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om de helse wet die 2G zou invoeren in te trekken. Ook regeringspartij ChristenUnie stemde voor de motie.

De regering heeft zojuist even een tikje op de vingers gehad van de Tweede Kamer. Het voltallige parlement – op drie van de regeringspartijen na – stemde namelijk voor een motie van Kees van der Staaij (SGP) en Pieter Omtzigt (onafhankelijk) waarin het kabinet wordt opgeroepen de helse 2G-wet in te trekken. Dat laat een bijzonder verheugde Van der Staaij weten op Twitter.

De Tweede Kamer trekt nu een duidelijke grens: niet aan 2G beginnen. Het sticht veel kwaad en het levert bar weinig op. Zojuist is deze motie aangenomen die ik mede namens @PieterOmtzigt heb ingediend. ⬇️ pic.twitter.com/O5i9oLCYtm — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 10, 2022

Natuurlijk is er maar één reden dat de Kamer dit opeens doet: het verzet in de samenleving is nu zo groot geworden dat ze zichzelf het vege lijf willen redden. Ook omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen natuurlijk in maart. Met name PvdA en GroenLinks zijn niet mordicus tegen 2G an zich… ze zien alleen dat het plan op te veel weerstand rekent en dat het ze in maart kost als ze het tóch steunen. Daarom zijn ze nu ineens zogenaamd heel principieel.

Niks principes. Ze lopen gewoon mee met het sentiment in de samenleving zelf.

Afijn. Dit is een mooie stemuitslag. Maar het volstaat niet. Dat hele QR-systeem moet van de baan. 2G is kwaadaardig, maar 3G óók. Nederlanders moeten hun vrijheid terugkrijgen. Er mogen géén beperkingen zijn met ‘apps’ en ‘qr-codes’ of wat voor gezeik dan ook.

Vrijheid!