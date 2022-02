Pepijn van Houwelingen (FVD): ‘Rutte houdt pleidooi voor soevereiniteit, maar levert ons uit aan de EU en WEF’

Parlementariër Pepijn van Houwelingen vindt het ongelooflijk hypocriet van Mark Rutte dat die de “soevereiniteit” van Oekraïne zegt te steunen. Want, stelt de FVD’er, tegelijkertijd levert diezelfde Rutte ons met huid en haren over aan de WEF én het EU.

Premier Rutte gaf vandaag een woedende veroordeling van de Russische inval in Oekraïne. Hij noemt de “invasie” totaal “ongerechtvaardigd” en zei zich te zullen inspannen om harde sancties te nemen tegen Rusland. Want, zei hij, de soevereiniteit van een land als Oekraïne moet gerespecteerd worden.

Pepijn van Houwelingen vindt dat merkwaardig. Want, laat het Kamerlid van FVD weten, in eigen maakt Rutte zich veel minder zorgen om begrippen als “soevereiniteit” en “volkswil.”

“Hilarisch!” schrijft Van Houwelingen op Twitter. “Rutte houdt nu met droge ogen een pleidooi voor soevereiniteit en vindt het belangrijk dat landen ‘hun eigen weg kunnen kiezen.’ Zegt de man die ons land aan de EU, het WEF, en de globalisten heeft uitgeleverd TEGEN de wil van de Nederlandse bevolking.”

Vervolgens vraagt hij zich af of we in een nieuwe realiteit leven, namelijk in die van de satirische website De Speld.

Hoewel het offensief van Rusland in Oekraïne nog steeds doorgaat zegt de leider van de separatisten in de Donetsk dat de militaire actie kort zal duren. De dorpen en steden in de regio Donbass zullen, zegt hij, “spoedig bevrijd” zijn. Daarna zal er volgens hem een einde komen aan het militair ingrijpen.