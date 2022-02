Politie zet kabinet voor het blok: zondag geen agenten bij coronademonstratie in Rotterdam wegens cao-protest

De politie wil een signaal afgeven aan het kabinet, dat volgens de vakbonden niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao. Om die reden legt de politie vier uur lang het werk neer tijdens een aangekondigde coronademonstratie in Rotterdam.

Wie een beetje op heeft gelet bij voorgaande coronademonstraties weet dat het er nog wel eens hard aan toe kan gaan. Politieagenten zullen natuurlijk zeggen dat zij in het verleden genoodzaakt waren om in te grijpen, terwijl demonstranten zullen beweren dat ze werden uitgelokt. Wie er ook gelijk heeft: coronademonstraties zijn hoe dan ook een risico voor de veiligheid en de openbare orde.

De politie zet het kabinet hiermee flink voor het blok. De kans bestaat dat, als ze écht het werk neer zullen leggen, de pleuris uitbreekt tijdens die demonstratie. Niet omdat die demonstranten nou perse gewelddadig zijn, maar omdat er allerlei gespuis op af kan komen die weten dat er geen agent in de buurt zal zijn om de orde te handhaven. En als de politie nou op het laatste moment tóch gaat handhaven, dan heeft het kabinet gewonnen.

Maar de optie bestaat ook nog dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam dit politieprotest als excuus gebruikt om de coronademonstratie tegen te houden. Hij zou het gewoon kunnen gooien op het ‘niet kunnen garanderen van de veiligheid’ en klaar is Kees. Al is het dan natuurlijk maar de vraag of de coronademonstranten zich daar aan zullen houden. Het komt steeds vaker voor dat zij ‘op persoonlijke titel’ gewoon op komen draven.

Het is vooralsnog onduidelijk of dit politie-protest ook in andere gemeentes problemen op gaat leveren, meldt De Telegraaf. Maar in Rotterdam gaat het dus waarschijnlijk heel spannend worden. Daar is namelijk nog een protestmars gepland in Maasstad en daar zou die dag volgens de politie voldoende politiecapaciteit voor zijn.